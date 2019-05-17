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صور .. شاهد حكاية صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه

الجمعة، 17 مايو 2019 11:44 ص
صور .. شاهد حكاية صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه صورة محمد صلاح
الغربية - محمد طارق
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يعد الرسم وسيلة للتواصل وإظهار ما بداخلنا من مشاعر ، فالرسم فن ينبع من وجدان فنان ، وتولد موهبة الرسم مع صاحبها ولكنها تحتاج إلى ممارسة وتدريب حتى يصبح صاحبها مبدع ، وأحد المواهب التي تجعل الإنسان يقف لها احتراما لأنها لا تقل أهمية عن الموسيقى والشعر والأدب .

التقى " اليوم السابع " الطالب خالد السعدوى ابن مدينة بسيون بمحافظة الغربية ، شاب رسام عشق اللاعب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ، فقرر إهدائه صورة على المدرسة التي تخرج منها بطول المبنى ، ليعبر بها عن حبة وامتنانه له كونه مصدر السعاده لكل المصريين ، ورفع اسم مصر بالخارج حتى أصبح قدوة يحتظي بها الشباب .

وقال خالد إنه بدأ برسومات صغيرة لاقت إعجاب الكثير من أبناء المدينة ، الأمر الذي جعل الشركة الراعيه لتطوير مدرسة محمد صلاح الاتفاق والتعاقد مع على رسم صورة كبيرة على أحد المباني بالمدرسة بطول طابقين 8 أمتار وعرض 10.5 متر ، وقرر خالد المساهمه في تلك الصورة ورفض أخذ المبلغ المتفق عليه إلا مبالغ بسيطه ليستطيع شراء أدواته بها .

وأضاف أن هذه الرسمة لم تستغرق معه وقتا كبيرا، فظل يعمل بها أسبوعا كاملا 6 ساعات يوميا ، ورغم التقلبات الجويه أثناء فصل الشتاء فإن إصراره كان أكبر دافع له على تكملة هذا العمل ، وخرجت في النهاية الصورة لتناسب اسم وحب الناس للفرعون المصري الأمر الذي جعله أكثر سعادة .

وتابع: "كنت دائما أحب الرسم منذ المرحلة الابتدائية ، فكنت دائما وأثناء حصص الرسم أجمع كراسات الرسم من الطلاب لأرسم بها ، وكنت الممثل الوحيد للمدرسة في جميع المسابقات الفنيه وحصلت على جوائز عديده في هذه المسابقات ، شاركت في مهرجان القراءه للجميع ، وكنت اتخلي عن اللعب في فترات الاجازه وأهب يوميا الي المدرسة منذ بداية اليوم إلى آخره".

وأوضح أن المرحلة الإعدادية كانت أكثر سعادة لأن كان يوجد بها امتحان الرسم ، وأنه يوجد تقييم في الموهبة التي أعشقها ، ثم التحقت بالمرحله الثانوية والتي ابتعدت بها تماما عن الرسم نظرا للضغوط العائلية ، فقررت تفريغ وقتي للدراسة ، ثم التحقت بالجامعة واشتركت في معرض ، ولاقت لوحاتي الإعجاب والإبهار من الكثير ، وهذا كان أكبر دافع لتكملت الموهبه التي أعشقها".

واختتم خالد حديثة قائلا : "سعيد جدا عندما تم إبلاغى أن اللاعب محمد صلاح شاهد صورته على المدرسة وفرح بها ، وقال إنه سعيد بهذا العمل وسوف يشكر صاحبه فورعودته للقرية ، مضيفا أنه سوف يهدى له رسمة أخرى عندما يقابله وجها لوجه فور عودته".

صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه (1)
 

 

صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه (2)
 

 

صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه (3)
 

 

صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه (4)
 

 

صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه (5)
 

 

صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه (6)
 

 

صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه (7)
 

 

صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه (8)
 

 

صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه (9)
 

 

صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه (10)
 

 

صورة أعجبت محمد صلاح من أحد محبيه (11)
 

 


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