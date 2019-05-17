صور.. تسليم الشهادات ومكآفات الدورات التدريبية لمطبقي المبيدات بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

انتهت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة من تسليم الشهادات والحوافز المخصصة لدورات مطبقي المبيدات بمركز الخارجة والتي تم تنفيذها في الفترة من 6 /1حتي 10 /1 /2019 و والفترة من 3 /3حتى 7 /3 /2019 كما تم تسليم شهادات دورة مطبقي المبيدات بالمنيرة في الفترة من 3 /2 حتي 7 /2 /2019.

وقال الدكتور مجد المرسى عوض وكيل اول وزارة الزراعة بالوادى الجديد أن تسليم الشهادت تم تحت إشراف الدكتور محمد ابراهيم عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات وبحضور الدكتور كارم محمد من معهد بحوث وقاية النباتات وعضو لجنة المبيدات و الدكتور صلاح محمود محمد جميل والدكتور منتصر فوزي عبد المنعم منسقا عام المحافظة.

وأضاف المرسي أن دورات مطبقي المبيدات استهدفت عدد من شباب الخريجين لتدريبهم علي كيفية الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية وكيفية التعامل مع الاصابات وتحديد انواع المبيدات وتطبيق استراطات الرش المعتمدة وذلك حتي يتسني لهم نقل تلك الخبرات المكتسبة من خلال الدورات التدريبية وتطبيقها فعليا على أرض الواقع وذلك بعد اعتمادهم رسميا من خلال تلك الدورات وتسليمهم شهادات بذلك.