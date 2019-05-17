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صور.. الملك سلمان وولى عهده يوجهان النائب العام بزيارة سجون مكة المكرمة

الجمعة، 17 مايو 2019 11:38 م
صور.. الملك سلمان وولى عهده يوجهان النائب العام بزيارة سجون مكة المكرمة زيارة النائب العام السعودى
كتب- هاشم الفخرانى
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زار النائب العام السعودى الشيخ سعود المعجب، مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، وكان فى استقباله مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمرى، ومدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، وعدد من الضباط المسئولين.

 

النائب العام السعودى
النائب العام السعودى

 

وأوضح المعجب أن السجون والإصلاحيات فى المملكة أصبحت مكاناً لإصلاح الفرد أكثر من أنها تأديب، مشيراً إلى العزيمة الجادة التى جعلت السجون تتخطى العديد من التحديات لتصبح ما هى عليه اليوم، وذلك فى ضوء متابعة القيادة السعودية.

النزلاء
النزلاء

ونقلت وكالة "واس" عن "المعجب" قوله إن هذه الزيارة تأتى بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتفقد أحوال النزلاء والوقوف على احتياجاتهم، لافتاً الانتباه إلى أن الزيارات ستشمل كافة سجون المناطق قريباً.

 

النائب العام السعودى
النائب العام السعودى

وبين الشيخ المعجب أن ما شاهده ولمسه من النزلاء ما هو إلا بوادر الخير من حزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية التى تقوم بها السجون، مشيراً إلى أن ملف العقوبات البديلة تم مناقشته مع مدير عام السجون، ومع عدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى وزارة العدل، وسترى النتائج النور في أقرب وقت ممكن.


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