صفعة جديدة للدكتاتور.. واشنطن تنهى المعاملة التجارية "التفضيلية" مع أنقرة

كتبت : ريم عبد الحميد

أنهت الولايات المتحدة الأمريكية المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا بوصفها شريكا تجاريا مفضلا لها، ولكنها خفضت الرسوم التي تفرضها على استيراد الفولاذ التركي إلى نسبة 25 %.

وقال بيان للبيت الأبيض إن القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا، أي بدءا من اليوم الجمعة، ويعني أن بعض الصادرات التركية لن تكون معفاة من الضرائب الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر تركيا والكونجرس قبل شهرين باعتزامه إنهاء صفة الشريك التجاري المفضل الممنوحة لتركيا.

ولكن أنقرة كانت تتمنى ألا تمضى واشنطن قدما في قرارها، قائلة إن ذلك سيكون ضد هدف اتفاق التبادل التجاري بين البلدين، الذي اتفق عليه الرئيسان ترامب ورجب طيب أردوغان والذي تصل قيمته إلى 75 مليار دولار.