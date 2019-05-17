video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صفعة جديدة للدكتاتور.. واشنطن تنهى المعاملة التجارية "التفضيلية" مع أنقرة

الجمعة، 17 مايو 2019 11:12 ص
صفعة جديدة للدكتاتور.. واشنطن تنهى المعاملة التجارية "التفضيلية" مع أنقرة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ـ أرشيفية
كتبت : ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

أنهت الولايات المتحدة الأمريكية المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا بوصفها شريكا تجاريا مفضلا لها، ولكنها خفضت الرسوم التي تفرضها على استيراد الفولاذ التركي إلى نسبة 25 %.

 

وقال بيان للبيت الأبيض إن القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا، أي بدءا من اليوم الجمعة، ويعني أن بعض الصادرات التركية لن تكون معفاة من الضرائب الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر تركيا والكونجرس قبل شهرين باعتزامه إنهاء صفة الشريك التجاري المفضل الممنوحة لتركيا.

 

ولكن أنقرة كانت تتمنى ألا تمضى واشنطن قدما في قرارها، قائلة إن ذلك سيكون ضد هدف اتفاق التبادل التجاري بين البلدين، الذي اتفق عليه الرئيسان ترامب ورجب طيب أردوغان والذي تصل قيمته إلى 75 مليار دولار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير سويدى يفضح "العلاقة الحرام" بين تركيا وجماعات الإرهاب.. أنقرة تتعاون مع مقاتلين أجانب.. وأطلقت قيادات فى داعش والقاعدة رغم إدانتهم.. وعناصر أردوغان الاستخباراتية وفرت ممرات آمنة لنقل الإرهابيين إلى سوريا

تركيا تفرض ضريبة على التعاملات الاجنبية.. ومحللون يحذرون من تلك الخطوة

الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا مجددا من التنقيب غير القانوني عن النفط والغاز قبالة قبرص

الاقتصاد التركى

اقتصاد تركيا

الليرة التركية

خسائر الاقتصاد التركى

اردوغان

ترامب

تركيا

اخبار تركيا

اتفاقيات التجارة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة