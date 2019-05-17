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رئيس البرلمان الليبى يناقش مع وفد قبائل درنة إعادة إعمار المدينة

الجمعة، 17 مايو 2019 04:34 م
رئيس البرلمان الليبى يناقش مع وفد قبائل درنة إعادة إعمار المدينة رئيس مجلس النواب الليبى يستقبل وفد قبائل درنة
كتب : أحمد جمعة
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التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيله صالح عيسى وفدا من عمد ومشائخ وأعيان قبائل الحضر بمدينة درنة، حيث نوقش خلال هذا اللقاء عدة موضوعات وقضايا.

 

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبى فتحى المريمى فى بيان صحفى، الجمعة، إن الوفد أعرب لرئيس البرلمان الليبى عن تأييده لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيله صالح وللدور الريادى الذى قام به البرلمان فى اصداره للعديد من القوانين والقرارات الشجاعة.

 

وأكد وفد عمد ومشايخ وأعيان قبائل الحضر دعمهم للقوات المسلحة الليبية ودورها فى تحرير البلاد من داعش والجماعات الارهابية بقيادة القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر.

 

وسرد أحد أعضاء الوفد لمحة تاريخية عن سكان مدينة درنة ومواقفهم التاريخية منذ العهد العثمانى فى ليبيا وحتى الآن ، وكذلك تم التطرق إلى  ضرورة اعتماد لائحة تنظم عمل لجان ومجالس الأعيان والحكماء بالبلديات، للاعتماد عليها رسميا فى تقديم المشورة وحل القضايا التى توكل إليها أيضا تطرق المجتمعون إلى تشكيل مجلس لإعادة إعمار مدينة درنة من ذوى الاختصاص والخبرة والأعيان.

 

طالب الوفد بعودة المؤسسات التى كانت تعمل بمدينة درنة منها إدارة فروع مصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية وشركة ليبيا للتأمين، وحل مشكلات النازحين الذين فقدوا منازلهم، وضرورة وضع الدولة برنامج لحل المشكلات التى تعانى منها درنة من جميع النواحى، خاصة المتعلقة بالتعويضات وجبر الضرر والصيانة، اعادة الاعمار، ودعم مؤسسات التعليم والصحة والأمن.

 

فيما عبر رئيس مجلس النواب الليبى عن سعادته بلقاء وفد المشائخ والقبائل، مؤكدا لهم دعم مدينة درنة وتأهيل المناطق المحيطة بها باعتبارها شعاع للعلم والثقافة منذ زمن، لافتا إلى معاناة المدينة من جماعات الإرهاب ومنها تنظيم داعش الإرهابى.

 

ووعد رئيس مجلس النواب الليبى بتنفيذ متطلبات واحتياجات درنة بالتنسيق مع الحكومة الليبية المؤقتة والجهات المختصة، مؤكدا أن التواصل سيكون مستمرا مع الوفد لتذليل الصعاب وتنفيذ كل المتطلبات من أجل تعود مدينة درنة إلى ازدهارها.


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