دعم 1000 أسرة بمواد غذائية وصرف ملابس لـ600 يتيم بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن دعم 1000 أسرة فقيرة بمواد غذائية و600 طفل يتيم بملابس وحقائب مدرسية بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، محمد منير العديسي، أن إحدى الجمعيات الخيرية قدمت دعما للحالات الأولي بالرعاية والأطفال الأيتام والحالات المرضية بملغ 1792550 جنيه.

وأضاف العديسي، أن الدعم جري صرفه من خلال توزيع شنط مواد غذائية لـ1000 أسرة، و توزيع ملابس للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لـ400 طفل، و توزيع حقائب مدرسية لأطفال أيتام وذوي احتياجات خاصة لـ200 طفل، وتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء جراحات لـ3000 حالة مرضية.

وأكد العديسى ، أنه جري صرف هذا الدعم من خلال أبحاث رسمية اجتماعية بالتعاون مع الجمعية، في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى شهر أبريل 2019.

ومن جانب آخر، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي ، عن دعم بيت الزكاة والصدقات المصري لـ250 أسرة من الحالات الأولي بالرعاية و تجهيز 35 عروسة يتيمة و100 حالة فقيرة بالمحافظة.

وقال مدير إدارة الإغاثة والطوارئ، إنه تم صرف معاشات شهرية لـ250 أسرة من الأسرة الأولي بالرعاية وتشمل أرامل ومطلقات و مهجورة العائل وأسرة مسجون، وأمراض مستعصية بمتوسط معاش شهري 650 جنيهًا، وتيسير زفاف 35 فتاة يتيمة من خلال تسليمها " غسالة – ثلاجة – بوتاجاز".

وأضاف العديسي، أنه جري ربط مساعدات شهرية لـ100 حالة من القري الأكثر فقرًا تتراوح من 500- 1000 جنيه، إضافة إلي تقديم 4 كراسي متحركة كهربية بقيمة 300000 جنيه، حيث إن قيمة الكرسي الواحد 75 الف جنيه.

وأكد العديسى، أن إجمالي هذه المساعدات بلغت 1052500 جنيها، جري صرفها من بيت الزكاة وبيت الصدقات المصري في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى شهر أبريل 2019.

ومن جانب آخر، أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن صرف منحتي عيد العمال وعيد الفطر المبارك للعمالة الغير منتظمة نهاية شهر مايو الجاري.

وقال مدير مديرية القوي العاملة الهجرة بالوادي الجديد، أحمد طليب، أن المديرية انتهت من خلال إدارة العمالة الغير منتظمة بمديرية القوى العاملة من مراجعة أوراق العمالة الغير منتظمة والتى تعمل لدى المقاولين بقطاع التشييد والبناء بالوادي الجديد وذلك لصرف منحة عيد العمال وعيد الفطر في نهاية الشهر الجاري .

وأضاف "طليب"، أن المديرية تستعد لصرف مستحقات العمالة الغير منتظمة، من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، ومن واقع الكشوف والسجلات المسجلة بالمكاتب وتحديد أخر موقف لكل عامل ومن خلال الرقم التأميني الخاص به.