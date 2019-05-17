خلال 24 ساعة .. ضبط 51 قضية مخدرات فى رمضان بحملات مكبرة

كتب محمود عبد الراضى_ أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان، الإسكندرية، الإسماعيلية، الغربية، الفيوم" حملات أمنية مكبرة لضبط الأمن العام.

أسفرت الحملات بمديرية أمن أسوان عن ضبط "4 قطع سلاح نارى، و6 طلقات نارية، 4 قضايا مخدرات، 15 قضية تموينية متنوعة، 553 مخالفة مرورية، و تنفيذ 738 حكم قضائى متنوع".

وفى مديرية الإسكندرية، تم ضبط "5 قطع سلاح نارى، 36 قضية مخدرات، 83 قطعة سلاح أبيض، 20 قضية أحداث، 156 مخالفة مرافق، 12 قضية مصنفات، 1987 مخالفة مرورية، تنفيذ 5183 حكم قضائى متنوع"، وضبط 4 قضايا تموينية متنوعة، و 683 مخالفة مرورية، و تنفيذ 1370 حكم قضائى متنوع"، بمديرية أمن الإسماعيلية.

وفى مديرية أمن الغربية، تم ضبط " 6 قطع سلاح نارى، و11 قضية مخدرات، 6 قطع سلاح أبيض، 52 قضية تموينية متنوعة، 429 مخالفة مرافق، 379 مخالفة مرورية، تنفيذ 4278 حكم قضائى متنوع"، وضبط "9 قطع سلاح نارى، 78 قضية تموينية متنوعة، 266 مخالفة مرافق، 865 مخالفة مرورية، تنفيذ 1043 حكم قضائى متنوع" بمديرية أمن الفيوم.