video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خلال 24 ساعة .. ضبط 51 قضية مخدرات فى رمضان بحملات مكبرة

الجمعة، 17 مايو 2019 01:12 م
خلال 24 ساعة .. ضبط 51 قضية مخدرات فى رمضان بحملات مكبرة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى_ أحمد حسنى
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان، الإسكندرية، الإسماعيلية، الغربية، الفيوم" حملات أمنية مكبرة لضبط الأمن العام.

أسفرت الحملات بمديرية أمن أسوان عن ضبط "4 قطع سلاح نارى، و6 طلقات نارية، 4 قضايا مخدرات، 15 قضية تموينية متنوعة، 553 مخالفة مرورية، و تنفيذ 738 حكم قضائى متنوع".

وفى مديرية الإسكندرية، تم ضبط "5 قطع سلاح نارى، 36 قضية مخدرات، 83 قطعة سلاح أبيض، 20 قضية أحداث، 156 مخالفة مرافق، 12 قضية مصنفات، 1987 مخالفة مرورية، تنفيذ 5183 حكم قضائى متنوع"، وضبط 4 قضايا تموينية متنوعة، و 683 مخالفة مرورية، و تنفيذ 1370 حكم قضائى متنوع"، بمديرية أمن الإسماعيلية.  

وفى مديرية أمن الغربية، تم ضبط " 6 قطع سلاح نارى، و11 قضية مخدرات، 6 قطع سلاح أبيض، 52 قضية تموينية متنوعة، 429 مخالفة مرافق، 379 مخالفة مرورية، تنفيذ 4278 حكم قضائى متنوع"، وضبط "9 قطع سلاح نارى، 78 قضية تموينية متنوعة، 266 مخالفة مرافق، 865 مخالفة مرورية، تنفيذ 1043 حكم قضائى متنوع" بمديرية أمن الفيوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط أطنان من السلع التموينية الفاسدة فى حملات تموينية برمضان

ضبط ألبان وأغذية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالوادى الجديد

105 قضية حصيلة حملة لشرطة التموين بالجيزة

خلال 24 ساعة ..ضبط 111 تاجر ومتعاطي للمخدرات برمضان في حملات أمنية مكبرة

"594 مخالفة مرورية"..حملات لرصد المخالفات ومتعاطى المخدرات على طرق أسوان

حملات امنية

قضايا مخدرات

مديريات الامن

اخبار الحوادث

نتائج الحملات الامنية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة