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خريجو "البيطرى" يطلبون إعادة التكليف.. والنقيب: توقف التعيينات يضر المنظومة

الجمعة، 17 مايو 2019 10:49 ص
خريجو "البيطرى" يطلبون إعادة التكليف.. والنقيب: توقف التعيينات يضر المنظومة الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
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أطلق عدد من طلاب كليات الطب البيطرى، على مستوى الجمهورية، هشتاج #رجعوا_تكليف_طب_بيطرى، على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، للمطالبة بإعادة تعيين الخريجين، وفتح باب التكليف المغلق منذ عدة سنوات، مؤكدين أن ذلك يساهم بشكل كبير على تنمية الثروة الحيوانية، والدفاع عن صحة الإنسان، ضد أكثر من 200 مرض مشترك بينه والحيوان.

أكد الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن ما يطالب به طلاب وخريجى كليات الطب البيطرى فى مصر، من خلال الهاشتاج الذى أطلقوه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، من الحكومة ومتخذى القرار، لإعادة تكليفهم يعد أبسط حقوقهم، وحق مهنتهم، ولعمل مستقبل اقتصاد وطن أفضل.

وأشار العامرى، إلى أن النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقيبا عاما ومجلسا وجميع النقابات الفرعية، بنقبائها ومجالسها بجميع محافظات مصر تشاركهم فى هذا المطلب، وتدعمه.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أنه نتيجة لتوقف التعيينات منذ عام 1995، أصبح يوجد 9 آلاف طبيب بيطرى فقط مُعينين الآن، وفى خلال 5 سنوات من الآن سينهار هذا العدد إلى 4 آلاف طبيب بيطرى فقط، لافتا إلى أن 150 طبيبا بيطريا فقط، معنيين بالتفتيش على الأغذية على مستوى مصر، وهو عدد غير كافى للتفتيش على الفنادق والقرى السياحية والمستشفيات البشرية، وغيرها.

وأضاف: يوجد فى القاهرة وحدها 8 أطباء بيطريين فقط، والجيزة 6 أطباء بيطريين، وهى أعداد غير كافية لضمان وصول الغذاء الآمن للإنسان، ويتطلب ذلك تدخلا سريعا وعاجل لتعيين أطباء بيطريين بجهات التفتيش، لارتباط ذلك بصحة الإنسان، خاصة أنه بتلك الأعداد لكى يقوم الطبيب البيطرى بإجراء تفتيش على منشأة يحتاج إلى 3 سنوات للمرور مرة ثانية عليها.

 


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