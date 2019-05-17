حصاد المحافظات.. عاطل يقتل ابن خاله لخلافات مالية بينهما

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
عاطل يقتل "ابن خاله" بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية
مطواة - أرشيفية
مصرع طفل وإصابة والده و3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج
مشاجرة - أرشيفية
مصرع جزار عقب إصابته بطلقات نارية بالبلينا فى سوهاج بسبب خلاف مع آخرين
جثة - أرشيفية
ضبط عامل بالدقهلية يتاجر بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه
متهم - أرشيفية
ضبط 9 تجار مخدرات بحملة أمنية بالخصوص والخانكة وشبرا الخيمة
اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
شباب شمال سيناء يتطوعون لتوفير شنط ووجبات إفطار للمحتاجين بدون تصوير
شنط رمضان - أرشيفية
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