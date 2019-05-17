حصاد المحافظات.. عاطل يقتل ابن خاله لخلافات مالية بينهما

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

عاطل يقتل "ابن خاله" بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية



مطواة - أرشيفية

مصرع طفل وإصابة والده و3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج



مشاجرة - أرشيفية

مصرع جزار عقب إصابته بطلقات نارية بالبلينا فى سوهاج بسبب خلاف مع آخرين



جثة - أرشيفية

ضبط عامل بالدقهلية يتاجر بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه

متهم - أرشيفية

ضبط 9 تجار مخدرات بحملة أمنية بالخصوص والخانكة وشبرا الخيمة

اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية

شباب شمال سيناء يتطوعون لتوفير شنط ووجبات إفطار للمحتاجين بدون تصوير