حالة الطقس اليوم الجمعة 17/5/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجة البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا معتدل ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يُتوقع ان ترتفع درجات الحرارة مجدداً ، وبالتالي تستمر أعلى من مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام ما بين 5-7 درجات مئوية.

ويكون الطقس حارّاً نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارّاً في الأغوار والبحر الميت.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً

أجواء لطيفة عُموماً في أغلب المناطق حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مقارنة مع الليالي الماضية، تميل للبرودة قليلاً خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح غربية نشطة قد تعمل على اثارة الغبار والاتربة بشكل خفيف على المناطق الداخلية

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً في كافة المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.