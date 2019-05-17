video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 01:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الجمعة 17/5/2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 17 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 17/5/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجة البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا معتدل ليلا.

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

 

الطقس فى الأردن 

نهاراً

يُتوقع ان ترتفع درجات الحرارة مجدداً ، وبالتالي تستمر أعلى من مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام ما بين 5-7 درجات مئوية.
ويكون الطقس حارّاً نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارّاً في الأغوار والبحر الميت. 
وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.
 وفي خليج العقبة: 
 - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. 
 - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). 
 - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً

أجواء لطيفة عُموماً في أغلب المناطق حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مقارنة مع الليالي الماضية، تميل للبرودة قليلاً خلال ساعات الليل المتأخرة. 
وتكون الرياح غربية نشطة قد تعمل على اثارة الغبار والاتربة بشكل خفيف على المناطق الداخلية

الطقس فى فلسطين 

 يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً في كافة المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"خلى بالك".. الموجة الحارة تصل ذروتها والعظمى بالقاهرة 40 درجة.. الأرصاد: انخفاض حرارة الجو 5 درجات بداية من الغد لمدة 48 ساعة.. وتحذر: لازالت الحرارة أعلى من المعدل رغم انكسار الموجة

الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة حتى الأحد المقبل.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى بالقاهرة 35 درجة

هيئة الأرصاد : انخفاض درجات الحرارة الجمعة والسبت بمعدل 5 درجات

موجه حاره

طقس شديد الحراره

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة