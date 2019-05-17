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تعرف على 8 خطوات لتجنب حوادث الطرق لعدم النوم الكافى للسائق خلال شهر رمضان

الجمعة، 17 مايو 2019 11:07 ص
تعرف على 8 خطوات لتجنب حوادث الطرق لعدم النوم الكافى للسائق خلال شهر رمضان حادثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تشهد الطرق السريعة و الصحراوية العديد من حوادث الطرق الناتجة، عن عدم التركيز اثناء القيادة نتيجة لعدم النوم الكافى لقائد المركبة خلال شهر رمضان أثناء السير على الطرق، و هناك خطوات ينصح بها رجال المرور منعا لوقوع حوادث الطرق و منها:

-التوقف عن القيادة كل ثلاث ساعات و أخذ قسط من الراحل داخل السيارة أو خارجها.

-التخلى عن المشروبات التى تحتوى على مادة الكافيين أو مواد منشطة أخرى.

-تفادى مواصلة القيادة إذا كان قائد السيارة يشعر بالتعب.

-الحرص على بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق.

-يجب استراحة السائق عند الشعور بالتعب.

- ركن السيارة بعيدا عن نهر الطريق أثناء النوم.

-الاستعانة بأشخاص مرافقة للسائق فى حالة طول الطريق.

-المشى قليلا و استنشاق الهواء النقى خارج السيارة.

 

 


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