تعرف على 8 خطوات لتجنب حوادث الطرق لعدم النوم الكافى للسائق خلال شهر رمضان

كتب عبد الرحمن سيد

تشهد الطرق السريعة و الصحراوية العديد من حوادث الطرق الناتجة، عن عدم التركيز اثناء القيادة نتيجة لعدم النوم الكافى لقائد المركبة خلال شهر رمضان أثناء السير على الطرق، و هناك خطوات ينصح بها رجال المرور منعا لوقوع حوادث الطرق و منها:

-التوقف عن القيادة كل ثلاث ساعات و أخذ قسط من الراحل داخل السيارة أو خارجها.

-التخلى عن المشروبات التى تحتوى على مادة الكافيين أو مواد منشطة أخرى.

-تفادى مواصلة القيادة إذا كان قائد السيارة يشعر بالتعب.

-الحرص على بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق.

-يجب استراحة السائق عند الشعور بالتعب.

- ركن السيارة بعيدا عن نهر الطريق أثناء النوم.

-الاستعانة بأشخاص مرافقة للسائق فى حالة طول الطريق.

-المشى قليلا و استنشاق الهواء النقى خارج السيارة.