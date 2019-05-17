تعرف على عقوبة متهمين بالاتجار فى العملة بعد القبض عليهما بالغربية

كتب سليم على

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بالغربية بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فى إطار مواصلة جهود حماية الاقتصاد الوطنى.



وتمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث يقوم بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من بعض المواطنين العاملين بالخارج وقيامة باستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وباستدعائه ومواجهته اعترف بقيامة باستبدال العملات الأجنبية بالاشتراك مع أحد الاشخاص ("محدد"، وجارى العمل على ضبطه)، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عشرة أشهر طبقاً للفحص المستندى (88 ألف دولار أمريكى).



كما تمكن فرع الإدارة من ضبط شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذى يعمل بذات الدولة، والذى يقوم بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك، والذى يقوم باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته اعترف بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال الأربعة أشهر الماضية طبقاً للفحص المستندى (450 ألف دولار أمريكى، 900 ألف جنيه مصرى"، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفى السطور التالية نكشف عن العقوبة التى ينتظرها المتهمين وفقا للقانون:



قال أحمد السقا المحامى إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.



وأضاف السقا، أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.



وأشار السقا، إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.