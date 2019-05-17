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ترودو يختتم زيارته لفرنسا بعد مشاركته في قمة مكافحة المحتوى العنيف على الانترنت

الجمعة، 17 مايو 2019 12:00 ص
ترودو يختتم زيارته لفرنسا بعد مشاركته في قمة مكافحة المحتوى العنيف على الانترنت جستن ترودو
أوتاوا (أ ش أ)
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اختتم رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أمس الخميس زيارته الرسمية إلى فرنسا، حيث أيد "نداء كرايستتشيرش" بقمة مكافحة المحتوى العنيف على الانترنت، مشيرا إلى رؤية كندا لتجديد الثقة في عالم التكنولوجيا الرقمية.

 

وانضم رئيس الوزراء ترودو - أمس - إلى قادة الحكومات وممثلي صناعة التكنولوجيا الآخرين في تأييد "نداء كرايستشيرش" للعمل للقضاء على المحتوى الإرهابي والمتطرف على الإنترنت، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.

 

ويؤكد "نداء كرايستتشيرش" الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني وشركات الإنترنت.

 

وألقى رئيس الوزراء ترودو خطابا رئيسيا أكد أهمية حماية الخصوصية ومكافحة خطاب الكراهية والتضليل على الإنترنت. كما أعلن رئيس الوزراء أن كندا ستطلق ميثاقا رقميا لتوجيه إنشاء سياسة رقمية جديدة وشفافة وخاضعة للمساءلة.

وبعد خطابه ، اجتمع جستن ترودو - أيضا - بالشركات الكندية والشركات الناشئة في المؤتمر، مشددا على الدور الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة الخطابة والأيديولوجيات السامة عبر الإنترنت.

 


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