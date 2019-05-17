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الجمعة، 17 مايو 2019 07:19 م
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تجريد قبطان بالبحرية البريطانية من وظيفته لاستغلاله سيارته الرسمية لمصلحته

الجمعة، 17 مايو 2019 06:10 م
تجريد قبطان بالبحرية البريطانية من وظيفته لاستغلاله سيارته الرسمية لمصلحته البحرية البريطانية - أرشيفية
أ ش أ
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أفادت صحيفة (تلجراف) البريطانية، بأنه تم تجريد قبطان أكبر سفينة بالبحرية البريطانية من وظيفته بسبب استغلاله سلطته واستخدام سيارته الرسمية لمصالحه الشخصية.

وذكرت الصحيفة أن نيك كوك بريست لم يعد مسئولاً عن السفينة (كوين إليزابيث)، بسبب التحقيق الذى كشف عن قيادته سيارته الرسمية فى عطلات نهاية الأسبوع.

ويُعتقد أن السفن الحربية التابعة للبحرية الملكية البريطانية الرئيسية وقباطنتها يعارون سيارة لاستخدامها فى مهام رسمية، ووجد تحقيق أن نيك استخدم السيارة كما لو كانت ملكًا له.

 

 


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