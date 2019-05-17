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بلجيكا تسلم الإرهابى "نموش" إلى فرنسا لاتهامه فى قضية احتجاز صحفيين بسوريا

الجمعة، 17 مايو 2019 03:11 م
بلجيكا تسلم الإرهابى "نموش" إلى فرنسا لاتهامه فى قضية احتجاز صحفيين بسوريا الإرهابى مهدى نموش
كتب : أحمد جمعة
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قالت تقارير صحفية أن السلطات الفرنسية تسلمت من بلجيكا الإرهابى مهدى نموش الذى حكم عليه فى مارس الماضى بالسجن مدى الحياة بعد إدانته باعتداء على المتحف اليهودى فى بروكسل.

 

كشف مصدر قضائى فرنسى لمجلة ليكسبريس الفرنسية الأسبوعية عن تسلم فرنسا للإرهابى الفرنسى مهدى نموش البالغ من العمر 34 عاما، لمواصلة التحقيق فى دوره المفترض فى احتجاز 4 صحافيين فرنسيين فى سوريا فى 2013 و2014

.

وقال مصدر فى إدارة سجن مو- شوكونان الفرنسى إن نموش وضع فى التوقيف الاحترازى فى هذا السجن.

 

وقال مصدر قضائي بلجيكى لوكالة فرانس برس إن "تسليم نموش كان أرجئ بسبب محاكمته فى بروكسل"، موضحا أن الإرهابى "انتهى من حيث المبدأ من مرحلة القضاء".

 

وتم نقل نموش بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرها القضاء الفرنسى بحقه فى 30 يونيو 2016.

 

 


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