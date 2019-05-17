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بلاغ يتهم فنان كوميدى أمريكى من أصل مصرى بالإرهاب بعد عرض فى فلوريدا

الجمعة، 17 مايو 2019 10:20 ص
بلاغ يتهم فنان كوميدى أمريكى من أصل مصرى بالإرهاب بعد عرض فى فلوريدا الكوميدى أحمد أحمد
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن فنان كوميدى أمريكى من أصل مصرى واجه بلاغا لدى الشرطة فى ولاية فلوريدا التى كان يؤدى بها أحد عروض الستاند أب كوميدى، حيث اتهمه أحد الحاضرين بالترويج للإرهاب بسبب نكتة ألقاها.

 

 وأوضحت الصحيفة أن الكوميدى الأمريكى من أصل مصرى أحمد أحمد كان يؤدى عرضا فنيا فى نابلس بولاية فلوريدا يوم الأحد الماضى عندما سخر من الصور النمطية السلبية عن القادمين من الشرق الأوسط.. وقال أحمد خلال عرضه: "صفق إذا كنت من الشرق الأوسط.. حسنا لدينا قلة مننا هنا. جميل. لكن واحد مننا فقط.." وصمت لبرهة قبل أن يكمل بعد صياح الجمهور، قائلا: .. هو من يستطيع أن يلقى النكات.

 

 لكن أحد الحاضرين تعامل مع النكتة بشكل أكثر جدية، وطلب الشرطة فى اليوم التالى وقدم شكوى مجهولة بأن الفنان الكوميدى يدعم الإرهاب على ما يبدو. حيث قال إنه يسأل عن الشرق الأوسطيين بين الجمهور الحاضر لعرضه ويكون خلية إرهابية، وخشى أن يكرر أحمد مزحته فى عرض مقبل. وقد نفى أحمد الأمر تماما وقال إنه لم يقل هذا أبدا.

 

 ووصل مسئولو الشرطة إلى النادى الذى يقدم فيه عرضه فى اليوم التالى، وتحدثوا مع أحمد قبل أن يدركوا أن البلاغ لا أساس له.

 

 وقال أحمد فى مقابلة مع نيويورك تايمز إنه يعتقد أن هذا الاتصال والشكوى لها جذورها فى العنصرية، لكنه يسامح الرجل وسعيد بان ما قدمه قدم سلط الضوء على الإسلاموفوبيا، بل إنه عرض تذكرتين مجانيتين لمن قدم الشكوى ضده لحضور عرضه القادم فى 22 مايو.

 

وقال أحمد إن ألقى هذه النكتة ألف مرة على الأقل حول العالم، ووصف الشكوى ضده بأنه مزحة سخيفة.

 

وقد ولد أحمد فى حلوان وهاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره شهرا واحدا. قام بأدوار فى العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام لكنه اشتهر بدوره فى مسلسل Sullivan & Sun.


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