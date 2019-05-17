بعد الحكم بسجن أحد موظفيها الأتراك.. الخارجية الأمريكية: نشعر بـ"خيبة أمل"

إيمان حنا

أعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" من الحكم الذى أصدرته السلطات التركية بالسجن المؤبد على "متين توبوز" الموظف التركى الذى يعمل فى قنصليتها لدى اسطنبول.

واعتقل متين توبوز في العام 2017، بتهمة الارتباط بحركة الخدمة، التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، منذ العام 1999، والذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب في يوليو 2016.

وقالت الخارجية الأمريكية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "بخيبة أمل جاءت نتيجة الجلسة الأخيرة فى تركيا بشأن موظف القنصلية الأمريكية متين توبوز باسطنبول الذى لا يزال محبوسا بالسجون التركية".

وأكدت الخارجية،" لم نر أي دليل موثوق به على أي مخالفات للموظف حتى الآن، وهو لا يزال في السجن".

وطالبت الخارجية السلطات التركية مرة أخرى بحل هذه المسألة بسرعة وشفافية ونزاهة."