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بدلات السفر تثير جدلا بإيطاليا.. وبرلمانى: 116 رحلة لوزراء على نفقة الدولة

الجمعة، 17 مايو 2019 10:46 ص
بدلات السفر تثير جدلا بإيطاليا.. وبرلمانى: 116 رحلة لوزراء على نفقة الدولة رئيس وزراء إيطاليا
كتبت فاطمة شوقى
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قال برلمانى إيطالى معارض إن وزراء حكومة ائتلاف الرابطة ـ خمس نجوم، قاموا خلال 10 أشهر فقط بـ116 رحلة رسمية، وذلك على نفقة الدولة ومن المال العام.

وكتب عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطى، ميكيلى أنتسالدى على صفحته بموقع فيس بوك أن "هذا ما تقوله الأرقام الرسمية المنشورة على موقع قصر الحكومة (كيجى) على الإنترنت، والتى يجب أن تضاف إليها،رحلات رئيس الوزراء جوسيب كونتى التى لا يجب نشرها".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد قال البرلمانى المعارض إن "الرقم القياسى سجله وزراء خمس نجوم مع 72 رحلة، أى ما يمثل 62٪ من العدد الإجمالى، وعلى رأسهم وزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا، مع 66 رحلة، وكذلك وزير العدل ألفونسو بونافيدى، الذي كان يفتخر سابقا بالسفر على متن رحلات اعتيادية فقط".

أما بالنسبة لوزير الداخلية ماتيو سالفينى، فقد قام بـ22 رحلة عبر أسطول الحكومة، والتى تضاف إليها رحلات ذكرتها صحيفة "لا ريبوبليكا"، مع قوات الشرطة ورجال الإطفاء، والتى لا يجب إعلانها، والتى كان من المفترض أن تفتح محكمة المراجعة ملف تحقيق بشأنها.

وأضاف "هنا تتلاشى ثرثرات دى مايو وأعضاء خمس نجوم أمام الأرقام الرسمية، ألم يقولوا إنهم لن يسافروا أبدًا،على متن طائرات تابعة للدولة؟ كم مرة سمعناهم ينتقدون حكومة ماتيو رينزى بطريقة دعائية، حتى من خلال حملة التشهير ضد الرحلات الرسمية؟، وأضاف "لقد كان مجرد كلام، ففى إيطاليا أيضاً، كما فى بقية العالم، يواصل الوزراء السفر عبر أسطول الدولة".

وأضاف "إنهم يستقلون طائرات خاصة، ولا يشمل ذلك وزيرة الدفاع فقط، التى قد تكون لديها أسباب أمنية أكبر بسبب منصبها، بل وكذلك الأقل ثقلًا، كوزراء البيئة سيرجو كوستا، والشؤون الإقليمية إيريكا ستيفانى".

واختتم مستعرضا "ترتيب الرحلات الرسمية فى الأشهر العشرة الأولى لحكومة  الرابطة ـ خمس نجوم، من يونيو 2018 إلى مارس 2019: ترينتا 66، سالفينى 22، تريا 10، موافيرو 9، بونافيدى 4، ستيفانى 3، كوستا 2، ليكون المجموع: 116 رحلة.

 


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