بدء التواصل مع المقبولين فى منحة ناصر للقيادة التحويلية بأفريقيا

كتبت أسماء نصار

بدأ القائمون على منحة "ناصر للقيادة التحويلية" فى التواصل مع المقبولين بالمرحلة النهائية، حيث تم الأخذ فى الاعتبار، التنوع "الجغرافى - التعليمى - المؤسسى – الثقافى - الاجتماعى - المهنى - العمرى – الجنسى"، فى إطار دعم الدولة للملف الإفريقى، وتنفيذاً لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم والذى شهد تمثيلا مشرفًا لشباب الدول الإفريقية.

تأتى منحة "ناصر للقيادة التحويلية" التى سيتم تنفيذها خلال الفترة من 8 - 22 يونيو المقبل لتعكس اهتماما خاصا من الدولة بالمحنة، إيماناً منها بدور الشباب الأفريقى وأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب بالإضافة إلى تمكينهم فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

تستهدف المنحة 120 شابا قياديا تنفيذيا من دول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى، صناع القرار بالقطاع الحكومى، القيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، شباب المجتمع المدنى، رؤساء المجالس القومية للشباب، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الباحثين بمراكز البحوث الإستراتيجية والفكر، أعضاء النقابات المهنية، والإعلاميين والصحفيين.

وتهدف المنحة إلى نقل التجربة المصرية العريقة فى بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحولية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى المؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الإستراتيجية.

كما تعد "ناصر" أول منحة "إفريقية – إفريقية" تستهدف القيادات الإفريقية الشابة التنفيذية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة داخل مجتمعاتهم، وهى إحدى آليات عناصر التمكين الحاسمة للتحول الإفريقى التى أقرتها أجندة إفريقيا 2063 نصًا.

يذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات من خلال البوابة الإلكترونية التى تم تدشينها بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى والتى تتضمن سبع مواقع على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية ولغة الهوسا، واللغة الأمهرية، واللغة البرتغالية http://africa.sis.gov.eg/ وذلك تنفيذاً لمبادرة" 1Million by 2021" لتأهيل مليون شاب افريقى بحلول عام 2021 والتى اطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الافريقى مؤخرا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

كما نشرت هيئة الاستعلامات المنحة على موقعها الرسمى http://www.sis.gov.eg باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية من خلال نافذة الكترونية خاصة بالمنحة، وتضم شروط الالتحاق بالمنحة واستمارة التسجيل.