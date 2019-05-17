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الكرملين: اجتماع محتمل بين بوتين ونظيره الفلسطينى الشهر المقبل

الجمعة، 17 مايو 2019 03:13 م
الكرملين: اجتماع محتمل بين بوتين ونظيره الفلسطينى الشهر المقبل بوتين وعباس
أ ش أ
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أعلن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسى "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن العمل يُجرى بين الجانبين الروسى والفلسطينى على الاجتماع المُحتمل عقده بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الفلسطينى محمود عباس فى العاصمة الطاجيكية دوشنبه خلال شهر يونيو المُقبل.

 

وقال بيسكوف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن الجانبين يعملان على مثل هذه الاحتمالية"، مُجيبًا على السؤال حول ما إذا كان هناك اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الفلسطينى بخصوص اجتماع عباس مع بوتين.

 

وكان سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، أكد أمس عزم الرئيس الفلسطينى محمود عباس زيارة موسكو فى يوليو المُقبل، مُشيرًا إلى أنه قد يجتمع مع بوتين على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة فى آسيا فى 15 يونيو فى دوشنبه، وذلك قبل زيارته إلى موسكو.

 

 


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