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القوات اليمنية المشتركة تحكم السيطرة على قعطبة شمال محافظة الضالع

الجمعة، 17 مايو 2019 08:05 ص
القوات اليمنية المشتركة تحكم السيطرة على قعطبة شمال محافظة الضالع عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/
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أعلنت قوات الحزام الأمنى والمقاومة اليمنية المشتركة، الجمعة، إحكامها السيطرة الكاملة على مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع.

وأضافت القوات - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن قوات الحزام الأمنى والمقاومة المشتركة شنت هجوماً عنيفاً على ميليشيات الحوثى فى مدينة قعطبة من عدة محاور.

وأوضحت أنه بعد معارك عنيفة لعدة ساعات، تمكنت قوات الحزام الأمنى والمقاومة المشتركة من السيطرة الكاملة على قعطبة.

وفى سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية بأن القوات اليمنية تقوم - فى هذه الأثناء - بتنفيذ عمليات تمشيط واسعة فى الأطراف الشمالية لمدينة قعطبة، وفى اتجاه منطقة الفاخر.

وكانت مدفعية الجيش اليمنى قد قصفت - أمس - أوكارا وتجمعات ميليشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة الضالع جنوب البلاد.

وتركز القصف المدفعى على تحركات لمليشيا الحوثى فى مناطق عدة غرب مديرية قعطبة شمالى المحافظة.

 


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اليمن

أخبار اليمن

مدينة قعطبة

محافظة الضالع

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