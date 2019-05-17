القبض على عاطل سرق مواطنين بالإكراه في الغربية

الغربيه محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل لسرقته مواطنين بأسلوب " التثبيت " مستخدما سلاح ابيض ، بعد ورورد عدة بلاغات ضده.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربيه، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا والنقيب محمود عبد الجواد معاون المباحث من ضبط" سعيد اسكندر " وبحوزته هاتف المبلغ بسرقته ، مبلغ مالي ، سلاح ابيض بقصد البلطجة وترويع المواطنين يستخدمه في حالات السرقه.

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف لقيامه بتثبيت الطلبه والشباب وسرقتهم بالاكراه بمنطقة شارع سعيد و الامريكان والحلو، حيث كان قد تبلغ بلاغ عن احد الطلاب بسرقه هاتف المحمول كرها عنه بواسطه شخص يحمل سلاح ابيض ، وتم تحرير محضر واخطار النيابه للتحقيق.