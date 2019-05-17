الطب الوقائى ببورسعيد فى رسالىة طمأنة:المحافظة خالية من إنفلونزا الطيور

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور مجدى عبد الرحيم مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى ببورسعيد، أن المحافظة لم يظهر بها حتى الآن أى بؤر لفيروس أنفلونزا الطيور سواء بالمزارع أو المنازل أو الأسواق بناء على تقارير المعامل المتخصصة والمتابعة المستمرة حفاظا على صحة المواطنين .

وتابع "البنا" أن هناك حملات مكثفة لمتابعة جميع مزارع الدواجن جنوب وغرب بورسعيد والقيام بأخذ عينات قبل البيع وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان بجمصة للتأكد من سلبية العينات من عدمه.

وأضاف البنا فى تصريحات خاصة "اليوم السابع" بأنه فور ورود سلبية العينة يتم السماح له بالبيع فضلا عن إصدار تصريح يسمح له تداول بيع المنتج بالأسواق من خلال لجان مشتركة من الطب البيطرى وشئون البيئة بالأحياء ومراقبة أغذية المدينة التابعة لمديرية الشئون الصحية للوقوف على مدى خلوها من أنفلونزا الطيور .

وفى سياق متصل، أكد مدير إدارة الطب الوقائى، أن هناك لجان أخرى مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحمية اشتوم الجميل تقوم بأخذ عينات من الطيور المهاجرة فى نطاق مسارها على شاطئ الديبة والمناصرة غرب بورسعيد وأرسلها للمعامل المتخصصة للتأكد من سلبية النتائج .