video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 02:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تستقبل المعتمرين القطريين بمطار جدة دون أى تسجيل الكترونى

الجمعة، 17 مايو 2019 01:32 ص
السعودية تستقبل المعتمرين القطريين بمطار جدة دون أى تسجيل الكترونى المسجد الحرام
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

رحبت حكومة المملكة العربية السعودية، بالمواطنين القطريين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، وأتاحت لهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر لدى وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، دون الحاجة للتسجيل الإلكترونى قبل وصولهم.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانا جاء نصه: "رحبت حكومة المملكة العربية السعودية بالأشقاء القطريين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، حيث يمكنهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة دون الحاجة إلى التسجيل الإليكترونى قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التى خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتى إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكترونى الذى تم حجبه وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

 
بيان وزارة الحج والعمرة السعودية
بيان وزارة الحج والعمرة السعودية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معارض قطرى: ضاق الخناق على إيران وقطر فنشطت الأعمال الإرهابية فى الإمارات والسعودية

انتقادات حقوقية لقطر لاستمرار حرمان أبناء عشيرة الغفران من جنسيتهم

3 منظمات حقوقية تشكو الدوحة فى المحافل الدولية لمنعها القطريين من الحج والعمرة

اليوم السابع بلس

السعودية

وزارة الحج والعمرة

المملكة العربية السعودية

المعتمرين القطريين

قطر

مناسك العمرة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

الإفتاء : استئجار ملعب كرة قدم والفريق الخاسر يتحمل الإيجار حرام شرعا

الإفتاء : استئجار ملعب كرة قدم والفريق الخاسر يتحمل الإيجار حرام شرعا

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة