video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعات المحمية: زيادة المعروض من السلع فى المنافذ بتخفيضات تصل لـ 30%

الجمعة، 17 مايو 2019 02:33 م
الزراعات المحمية: زيادة المعروض من السلع فى المنافذ بتخفيضات تصل لـ 30% سلع غذائية - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

تواصل منافذ الزراعات المحمية وجمعيات الإصلاح الزراعى زيادة المعروض من السلع الغذائية بالمنافذ والشوادر الأماكن التابعة لها، خاصة البقوليات، والخضروات، ومنتجات الألبان واللحوم الأسماك بأنواعها، بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية، طوال أيام شهر رمضان .

قال المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تقرر زيادة المعروض من جميع السلع الغذائية بالمنافذ  بتخفيضات تصل من 25 لـ30 % طوال أيام شهر رمضان، وزيادة المعروض من اللحوم البلدية، والمستوردة، الأرز، والسكر، بخلاف طرح كميات كبيرة من الدواجن والبط والسمان، وطرح كميات كبيرة من منتجات الألبان والخضراوات.

وقال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بالوزارة، إنه تقرر زيادة المعروض من السلع الغذائية من منتجات القطاع بمنافذها خلال أيام رمضان والشوادر الدائمة ، بالإضافة إلى افتتاح 15 شادرًا جديدًا بالمحافظات، موضحًا أن منافذ قطاع الإنتاج تعرض منتجاته وأيضا سلع لشركات أخرى بشرط بيعها للجمهور بأسعار مخفضة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار شتلات أشجار الفاكهة المخفضة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

انتهاء 80% من خطة حرث التربة والتسوية بالليزر للزراعات الصيفية

"زراعة" أسيوط : توريد 58 ألف طن قمح للصوامع والشون

زراعة القليوبية: لجنتين بكل مركز لمتابعة حظر زراعة الأرز

تسليم 800 فدان لبدء تنفيذ مشروع زراعى فى سهل بركة بالوادى الجديد

صور.. صوامع أسيوط تستقبل "الذهب الأصفر".. "الزراعة": توريد 40 ألف طن قمح حتى الآن.. والمحافظ: تجهيز 30 موقعًا تخزينيًا ونتوقع توريد 133 ألف طن لموسم 2019.. وصرف مستحقات التوريد خلال 48 ساعة

منافذ الزراعات المحمية السلع الغذائية أسعار اللحوم أسعار الخضروات اللحوم المستوردة

منافذ الزراعات المحمية

السلع الغذائية

أسعار اللحوم

أسعار الخضروات

اللحوم المستوردة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة