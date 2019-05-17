الزراعات المحمية: زيادة المعروض من السلع فى المنافذ بتخفيضات تصل لـ 30%

تواصل منافذ الزراعات المحمية وجمعيات الإصلاح الزراعى زيادة المعروض من السلع الغذائية بالمنافذ والشوادر الأماكن التابعة لها، خاصة البقوليات، والخضروات، ومنتجات الألبان واللحوم الأسماك بأنواعها، بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية، طوال أيام شهر رمضان .

قال المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تقرر زيادة المعروض من جميع السلع الغذائية بالمنافذ بتخفيضات تصل من 25 لـ30 % طوال أيام شهر رمضان، وزيادة المعروض من اللحوم البلدية، والمستوردة، الأرز، والسكر، بخلاف طرح كميات كبيرة من الدواجن والبط والسمان، وطرح كميات كبيرة من منتجات الألبان والخضراوات.

وقال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بالوزارة، إنه تقرر زيادة المعروض من السلع الغذائية من منتجات القطاع بمنافذها خلال أيام رمضان والشوادر الدائمة ، بالإضافة إلى افتتاح 15 شادرًا جديدًا بالمحافظات، موضحًا أن منافذ قطاع الإنتاج تعرض منتجاته وأيضا سلع لشركات أخرى بشرط بيعها للجمهور بأسعار مخفضة.