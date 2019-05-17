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الرئيس البرازيلى يتهم الادعاء العام فى البلاد باستهدافه عن طريق نجله

الجمعة، 17 مايو 2019 01:28 ص
الرئيس البرازيلى يتهم الادعاء العام فى البلاد باستهدافه عن طريق نجله جايير بولسونارو الرئيس البرازيلى
برازيليا /أ ش أ/
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وجّه الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، اتهاماً إلى الادعاء العام فى البلاد باستهدافه إلى جانب إدارته اليمينية عن طريق فتح تحقيق بالفساد ضد نجله.

وقال الرئيس البرازيلى - فى تصريح نقلته شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، الخميس - إن الادعاء العام فى البلاد لن يجد معلومات تضر به، متهماً وسائل الإعلام بالتآمر عليه من أجل رحيله.

وأوضحت الشبكة أن فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو وعضو المجلس التشريعى، تاجر فى شراء وبيع العقارات من أجل غسيل أموال تُقدر بالملايين من الدولارات.

وينفى نجل الرئيس البرازيلى من جانبه هذه التهم الموجهة إليه، يُشار إلى الرئيس جايير بولسونارو فاز برئاسة البرازيل العام الماضى وسط دعوات منه بمكافحة الفساد.

 


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