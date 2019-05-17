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الدفاع الجزائرية: توقيف 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخيرة بولايتى جرداية والبليدة

الجمعة، 17 مايو 2019 06:07 م
الدفاع الجزائرية: توقيف 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخيرة بولايتى جرداية والبليدة الجيش الجزائرى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن دورية للجيش الجزائرى أوقفت 4 أشخاص بحوزتهم بندقيتين آليتين، وكمية من الذخيرة بولايتى غرداية (وسط)، والبليدة (شمال).

وذكر بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى ومصالح الجمارك الجزائرية - فى عمليتين منفصلتين بجرداية أمس الخميس - ثلاثة أشخاص وبحوزتهم بندقيتان آليتان من نوع كلاشنكوف، و4 خزن للذخيرة، وكمية من الذخيرة، وسيارتان دفع رباعى وأجهزة اتصال، فيما ضبط عناصر الدرك الوطنى بالبليدة، شخصا بحوزته بندقية آلية وكمية من الذخيرة".

وأضاف البيان، أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش بعين قزام (جنوب) أربعة مهربين وحجزت شاحنة وسيارتين رباعيتى الدفع و16.2 طن من المواد الغذائية، فى حين حجز عناصر الدرك الوطنى بوهران (شمال غرب) 240 قرصا مهلوسا.

 


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