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الجيش الأمريكى يخلد ذكرى جنوده بساحة تضم 7600 من أحذيتهم

الجمعة، 17 مايو 2019 09:45 م
الجيش الأمريكى يخلد ذكرى جنوده بساحة تضم 7600 من أحذيتهم
كتب محمد تهامى زكى
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دموع ممزوجة بالحزن والفخر وابتسامة خفيفة نابعة من ذكريات، جلست أمهات الجنود الأمريكيين الذى قتلوا فى معارك مختلفة بجوار أحذية أبنائهن، خلال عرض أحذية الجنود الذى نظمه الجيش الأمريكى تكريما لهم فى مدينة فورت كامبل.

 

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن عدد الأحذية فى المعرض بلغت 7 آلاف و600 حذاء "بيادة"، ونظمها الجيش تكريما لقتلاه خلال حروبه الأخيرة، ووضعت فى ساحة كبيرة وعلق فى كل حذاء العلم الأمريكى.

 

وبدأ العرض اليوم الجمعة، ويستمر حتى نهاية يوم 23 مايو القادم، تتخللها أنشطة يومية مختلفة بحضور المحاربين القدماء أيضا وأسر الضحايا.

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (1)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (2)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (3)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (4)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (5)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (6)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (7)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (8)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (9)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (10)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (11)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (12)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (13)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (14)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (15)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (16)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (17)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (18)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (19)
 

 

الجيش الأمريكى يكرم قتلاه (20)
 

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الجيش الامريكى

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