التحقيق مع متهمين بالسطو على سيارة محملة بـ 57 طن فول صويا

كتب محمود عبد الراضي

تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع المتهمين بالسطو على سيارة نقل محملة بـ 57 طن "فول صويا" بالإسكندرية.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية ، بشأن تعرض أحد الأشخاص "سائق " للسرقة بالإكراه من قبل 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى ، قاموا بالإستيلاء على السيارة قيادته محملة بـ57 طن فول صويا عقب تحميلها من إحدى مصانع الزيوت ، فى الإتجاه لتسليمها لإحدى الشركات بالمنزلة بالدقهلية.. وقاموا بإصطحابه كرهاً عنه بداخل سيارتهم ثم تركوه بإحدى المناطق بدائرة القسم، كما استولوا منه على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

وأسفرت جهود إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية ، عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (5 عاطلين – سبق إتهام أحدهم فى 5 قضايا "سرقة - أقراص مخدرة "، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أربعة منهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهارب، وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستولى عليها بحمولتها لدى أحد الأشخاص ، ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية ، وكذا السكين المُستخدم فى تهديد قائد السيارة والهاتف المحمول الخاص به ، كما اعترفوا بإنفاقهم المبلغ المالى.

كما اعترف ثلاثة من المتهمين بقيامهم بالإشتراك مع آخر "محدد" بسابقة ارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل بمقطورة بحمولتها (حوالى 20 طن فول صويا) تقدر قيمتها بمبلغ 135000جنيه كرهاً عن قائدها بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية والتصرف فى الحمولة بالبيع لدى أحد الأشخاص، ومُقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة (تم ضبطه) ، وبمواجهته اعترف بشرائه الحمولة ، وأضاف بعلمه أنها من متحصلات واقعة سرقة والتخلى عن السيارة فارغة "عُثر عليها "، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية.