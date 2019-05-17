البداية والنهاية.. التسلسل الزمنى للتصعيد بين أمريكا وإيران حتى دق طبول الحرب

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

فى الوقت الذى تنشر فيه الولايات المتحدة عددًا متزايدًا من أصولها العسكرية حول إيران، تتعهد طهران بالوقوف بحزم، ويتصاعد التوتر فى العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، منذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووى مع طهران فى 8 مايو من عام 2018، حيث وصل التوتر فى المنطقة ذروته مع بدء تطبيق حظر استيراد النفط من إيران.

وفيما يلى تسلسل زمنى بأهم الأحداث التى مرت خلال الأسابيع الماضية.





8 مايو 2018



الرئيس الأمريكى دونالد ترمب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا وبريطانيا) وألمانيا.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلى، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

منذ الانسحاب الأمريكي، ترفض طهران التفاوض على اتفاق جديد، خاصة فى ظل إعلان بقية الأطراف مرارًا التزامها بالاتفاق.

4 نوفمبر 2018



بدء تطبيق حزمة عقوبات أمريكية طالت صناعة النفط فى إيران، والمدفوعات الخارجية، وأثرت على إنتاج الخام والصادرات. وإعادة فرض جميع العقوبات على إيران رسميا.

الولايات المتحدة تمنح 8 دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط بشكل مؤقت حتى إيجاد مصادر بديلة للنفط الإيرانى وإلا ستواجه عقوبات مالية.

البلدان الثمانية، هي: تركيا والصين والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

4 ديسمبر 2018



الرئيس الإيرانى حسن روحانى يهدد بإيقاف تصدير النفط عبر الخليج حال تحرك أمريكا لمنح شحنات الخام الإيراني، منصة إنتاج النفط فى حقول نفط سوروش فى إيران

22 أبريل 2019



الولايات المتحدة تطالب الدول التى تشترى النفط الإيرانى بوقف مشترياتها بحلول أول مايو وإلا ستواجه عقوبات.

السعودية والإمارات تعهدتا بالتدخل لتعويض نقص المعروض من النفط بسبب السياسة الأمريكية الجديدة.

25 أبريل2019



المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوى يؤكد أن طهران لن تسمح لأى دولة بأخذ حصتها من النفط فى السوق العالمية، وأنه على واشنطن والدول الداعمة لها تحمل تبعات ذلك.

وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف يقول إن الرئيس الأمريكى دونالد ترمب لا يرغب فى اندلاع حرب، ولكن قد يتم دفعه إلى شنها.

30 أبريل2019



الرئيس الإيرانى حسن روحانى يقول فى خطاب بثه التلفزيون الحكومي، إن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغط الأمريكى الرامى إلى وقف صادرات البلاد من النفط الخام تماما.

وزير الطاقة السعودى خالد الفالح يبلغ وكالة الإعلام الروسية فى مقابلة أن السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكى النفط عن طريق إحلال الإمدادات الإيرانية بعد أن تنهى الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشترى الخام من إيران.

2 مايو 2019



بدء تطبيق العقوبات الأمريكية المشددة على إيران والتى تهدف لوقف تصدير النفط الإيراني، وسط تهديدات مسؤولين أمريكيين بفرض عقوبات على الدول التى تواصل استيراده بعد اليوم.

5 مايو2019



وزير الخارجية الأمريكى يقول إن الولايات المتحدة ستحاسب إيران إذا اعتدت على المصالح الأمريكية. مضيفا أن القيادة الإيرانية ستتحمل المسؤولية المباشرة إذا قام بهذه الاعتداءات طرف ثالث بالوكالة سواء كانت مليشيات أو حزب الله.

وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة بات شاناهان يقول إن الإعلان عن نشر حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة من القطع الحربية فى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، يمثل إجراء احترازيا رداً على تهديدات إيرانية جدية.

6 مايو2019



هيئة الإذاعة الإيرانية تقول إن طهران ستستأنف برنامجها النووى المتوقف ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لكنها لن تنسحب من الاتفاق.

مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون: إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ومجموعة قاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط يبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أى هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها، سيقابل بقوة شديدة.

7 مايو 2019



وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يصل إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة لم يعلن عنها مسبقا ويلتقى مسؤولين عراقيين، لبحث أمن الأمريكيين فى العراق وتوضيح المخاوف الأمنية الأمريكية فى ظل الأنشطة الإيرانية المتزايدة فى المنطقة.

8 مايو 2019



مرور عام على إعلان ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي.

إيران تعلن مهلة 60 يوما للدول الموقعة على الاتفاق النووى بالالتزام بجانبها من الاتفاق وخصوصا فيما يتعلق بالقطاعين النفطى والمصرفي.

إيران تبلغ سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وقف تنفيذ بعض التزاماتها بالاتفاق النووي.

مصدر بالرئاسة الفرنسية: بعثنا رسائل إلى طهران بأننا عازمون على مواصلة تنفيذ الاتفاق ونريد منهم حقا البقاء فى هذا الاتفاق رغم أننا نأخذ فى الاعتبار التعقيدات المحيطة بالوضع الراهن ونقلنا نفس الرسائل إلى حلفائنا الأمريكيين.

وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف يدعو الموقعين على الاتفاق النووى الإيرانى إلى الالتزام بالاتفاق، وذلك خلال مؤتمر صحفى فى موسكو مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف.

الولايات المتحدة ترسل 4 قاذفات من طراز "بي-52 " إلى المنطقة للتصدى لما تقول واشنطن إنها "مؤشرات واضحة" على تهديد لقواتها من إيران.

9 مايو 2019



القيادة المركزية الأمريكية تقول إن حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، التى أرسلتها إدارة ترمب إلى الشرق الأوسط تحذيرا لإيران، عبرت قناة السويس.

ترمب يدعو إيران إلى التحاور معه بشأن التخلى عن برنامجها النووي، لكنه لم يستبعد حدوث مواجهة عسكرية بين البلدين.

الاتحاد الأوربى يرفض أى مهل من إيران بشأن الاتفاق النووي.

10 مايو2019



سى إن إن: البيت الأبيض مرر رقم الهاتف الخاص بترمب إلى سويسرا، لمنحه إلى قادة إيران "إذا رغبوا فى الاتصال به".

أمريكا تحذر السفن التجارية من احتمال تعرضها لهجمات.

مسؤول أمريكى بارز يقول لرويترز إن وزير الدفاع الأمريكى بالإنابة باتريك شاناهان وافق على نشر صواريخ باتريوت إضافية فى الشرق الأوسط.

11 مايو2019



الرئيس الإيرانى حسن روحانى يدعو إلى الوحدة بين الفصائل السياسية فى البلاد لتجاوز الظروف التى قال إنها ربما تكون أصعب من أوضاع البلاد خلال الحرب مع العراق فى الثمانينيات.

شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن تقارير استخبارية: إيران تحرك صواريخ بالستية قصيرة المدى وصواريخ كروز على متن قوارب صغيرة للحرس الثورى الإيرانى فى الخليج.

12 مايو2019



الخارجية الإماراتية تعلن تعرض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

قائد القوى الجوية فى الحرس الثورى العميد أمير على حاجى زاده يقول إن القوات الأمريكية فى المنطقة تقع بالكامل فى مرمى الصواريخ الإيرانية. وإن أى تحرك حقيقى للقوات الأمريكية ضد إيران سيقابل بضربات مباشرة، مشيرا إلى أن السفن الحربية الأمريكية هدف سهل لإيران، وصواريخهم قادرة على تدميرها.

13 مايو2019



السعودية تعلن تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما فى طريقهما لعبور الخليج العربى قرب المياه الإقليمية للإمارات.

الجيش الأمريكى يساعد فى التحقيقات المتعلقة بحادث تخريب السفن قبالة إمارة الفجيرة بناء على طلب من حكومة الإمارات.

وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت يحذر من أن إيران والولايات المتحدة قد تشعلان دون قصد صراعا فى منطقة الخليج المضطربة بالفعل.

وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يعقد محادثات فى بروكسل مع الدول الأوربية الرئيسية بشأن الأزمة.

وزيرة خارجية الاتحاد الأوربى فيديريكا موجيريني: الحوار هو الطريق الوحيد والأفضل لمعالجة الخلافات وتجنّب التصعيد فى المنطقة.

موجيريني: الاتحاد يدعم تنفيذ الاتفاق النووى مع إيران دعما كاملا ويريد من القوى المتنافسة تجنب أى تصعيد آخر بشأن القضية.

ترمب يتوعد إيران بعواقب "أليمة" إذا أقدمت على ارتكاب "خطأ كبير".

قاذفات من طراز بي-52 ومقاتلات أمريكية أخرى تنفذ "طلعات ردع" فوق الخليج بالشرق الأوسط.

14 مايو2019



ترمب ينفى وجود خطة لإرسال حشود ضخمة من قواته قوامها 120 ألف جندى إلى الخليج تحسبًا لمواجهة عسكرية مع إيران.

المرشد الإيرانى الأعلى على خامنئى يستبعد احتمال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة.

بومبيو يؤكد فى روسيا أن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران.

السفير الأمريكى لدى السعودية جون أبى زيد يقول إن على واشنطن أن تقوم برد معقول لا يصل إلى حد الحرب بعد تحديد الجهة التى تقف وراء الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات.

السعودية تعلن تعرض محطتى ضخ خط أنابيب لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي، لهجوم بطائرات مسيرة "درون" مفخخة، من قبل جماعة الحوثي. بعد ساعات من إعلان الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

15 مايو 2019



إيران توقف رسميًا بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووى الذى توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015، تتعلق بسقف إنتاج اليورانيوم المخصب وكذلك إنتاج الماء الثقيل فى منشأة آراك.

وزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى يقول إن بلاده ستهزم التحالف الأمريكى الإسرائيلي.

الكريملين: وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لم يقدم أى تطمينات لموسكو بشأن إيران، والوضع يتجه نحو التصعيد.

رويترز نقلا عن مسؤول إيرانى كبير: طهران مستعدة لجميع السيناريوهات من المواجهة إلى الدبلوماسية. وأى صراع عسكرى فى المنطقة ستكون له عواقب لا يمكن تصورها.

السعودية تقدم رسالة لمجلس الأمن الدولي، تحمّل فيها إيران وجماعة "الحوثي" اليمنية، مسؤولية استهداف منشآتها النفطية.

الخارجية الأمريكية تأمر "موظفى الحكومة غير الضروريين" فى العراق بالرحيل.

17 مايو 2019



قالت إيران، اليوم الجمعة، إنها تستطيع ضرب السفن الحربية الأمريكية فى الخليج "بسهولة" فى أحدث تصريح ضمن حرب كلامية بين واشنطن وطهران، بدأت قبل أيام فى حين سعى وزير خارجيتها للتصدى للعقوبات الأمريكية وإنقاذ الاتفاق النووى الذى انسحب منه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.