البابا تواضروس يدشن كنيسة البابا أثناسيوس فى بتبورج جنوبى ألمانيا

أقيمت، صباح اليوم، صلوات تدشين كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولى فى مدينة بتبورج بمنطقة تيرير جنوبى ألمانيا، بيد قداسة البابا تواضروس الثانى.

ومنطقة تيرير هى التى نُفى إليها القديس أثناسيوس الرسولى، وقت نفيه الثالث عن كرسيه وألف فيها عددًا من الكتب مثل "حياة الأنبا أنطونيوس"، كما استطاع نشر الحياة الرهبانية فيها خلال فترة النفى.

وشارك فى صلوات التدشين والقداس الذى تلاها إلى جانب نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التى حوله بألمانيا، نيافة الأنبا دميان أسقف ورئيس دير العذراء وأبى سيفين بهوكستر والكنائس التى حوله بألمانيا.