video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإدارة الأمريكية تعلن تأجيل تنفيذ قرار فرض رسوم جمركية على واردات السيارات

الجمعة، 17 مايو 2019 03:53 م
الإدارة الأمريكية تعلن تأجيل تنفيذ قرار فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة تأجيل قرارها بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات وقطع الغيار، لمدة 6 أشهر.

 

وقالت صحيفة "نيويروك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكترونى إن ترامب تراجع عن فتح جبهة جديدة فى حربه التجارية العالمية، موضحة أن هذا التأجيل يمنح فرصة مؤقتة لصناع السيارات حول العالم ومورديها الذين كانوا يستعدون للرسوم الجمركية العقابية على سياراتهم التى يصدرونها إلى الولايات المتحدة، حيث كان ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 25%.

 

 

وقال البيت الأبيض، فى بيان، إن أحوال الصناعة الأمريكية يجب أن تتحسن من خلال خفض الواردات، لافتا إلى أن ممثلى الولايات المتحدة التجاريين سيسعون إلى إجراء مفاوضات لمعالجة هذا الوضع مع الاتحاد الأوروبى واليابان ودول أخرى.

 


ويأتى قرار التأجيل، الذى يعود بالفائدة فى المقام الأول على كبار مصدرى السيارات مثل ألمانيا واليابان، فيما يحاول البيت الأبيض جاهدا حل الحرب التجارية المتصاعدة مع الصين.

 


ويتيح التأجيل للإدارة الأمريكية مهلة حتى نوفمبر القادم لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستفرض رسوما جمركية على واردات السيارات قد تصل إلى 25%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كندا تحذر إدارة ترامب من فرض تعريفات على واردات السيارات الكندية

بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية 20% على واردات السيارات الأوروبية.. السوق المصرية بديل جيد وتستعد لإلغاء الجمارك على سيارات المنشأ الأوروبى العام المقبل.. أكثر من نصف واردات عربات الركوب من القارة العجوز

روسيا تدرس فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الأمريكية

أمريكا تطلق تحقيقا فى واردات السيارات والصين تؤكد الدفاع عن مصالحها

الرئيس الأمريكى يلوح بفرض رسوم على واردات السيارات من أوروبا

"الإحصاء": 1.4 مليار جنيه إجمالى واردات السيارات خلال مايو الماضى

دونالد ترامب

أمريكا

أخبار أمريكا

رسوم جمركية

واردات السيارات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة