الإدارة الأمريكية تعلن تأجيل تنفيذ قرار فرض رسوم جمركية على واردات السيارات

أ ش أ

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة تأجيل قرارها بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات وقطع الغيار، لمدة 6 أشهر.

وقالت صحيفة "نيويروك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكترونى إن ترامب تراجع عن فتح جبهة جديدة فى حربه التجارية العالمية، موضحة أن هذا التأجيل يمنح فرصة مؤقتة لصناع السيارات حول العالم ومورديها الذين كانوا يستعدون للرسوم الجمركية العقابية على سياراتهم التى يصدرونها إلى الولايات المتحدة، حيث كان ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 25%.

وقال البيت الأبيض، فى بيان، إن أحوال الصناعة الأمريكية يجب أن تتحسن من خلال خفض الواردات، لافتا إلى أن ممثلى الولايات المتحدة التجاريين سيسعون إلى إجراء مفاوضات لمعالجة هذا الوضع مع الاتحاد الأوروبى واليابان ودول أخرى.



ويأتى قرار التأجيل، الذى يعود بالفائدة فى المقام الأول على كبار مصدرى السيارات مثل ألمانيا واليابان، فيما يحاول البيت الأبيض جاهدا حل الحرب التجارية المتصاعدة مع الصين.



ويتيح التأجيل للإدارة الأمريكية مهلة حتى نوفمبر القادم لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستفرض رسوما جمركية على واردات السيارات قد تصل إلى 25%.