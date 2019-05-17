الأحد.. إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة قيادية بالمحليات فى المحافظات

كتب على عبد الرحمن

يبدأ يوم الأحد المقبل اختبارات المتقدمين للوظائف القيادية التى جرى غلق باب التقدم لها يوم 26 مارس الماضى، وهى: "5 وظائف لرئيس قطاع من الدرجة الممتازة، 14 وظيفة لرئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، 50 وظيفة لمدير عام إدارة عامة من درجة المدير العام".

ويأتى الإعلان عن هذه الوظائف فى إطار جهود الدولة للدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة للعمل بالمناصب القيادية، ودفع عجلة التنمية فى كل أنحاء مصر.

ومن المقرر اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا للقيادات، وبناء على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف، وفى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.