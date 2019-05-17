ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مركز لبيع سيارات فى الصين إلى 10 أشخاص

وكالات الأنباء

أفادت القناة التلفزيونية المركزية الصينية، بأن حصيلة ضحايا انهيار المبنى الذى وقع أمس الخميس فى مدينة شنغهاى، ارتفعت إلى 10 قتلى.

وقالت القناة حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم " تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 25 شخصا من تحت الأنقاض ،ولقى 10 أشخاص منهم مصرعهم فيما بعد، رغم جهود الأطباء".

وأضافت أن السلطات الصينية تجرى تحقيقا فى ملابسات الحادث ،وكانت وسائل إعلام صينية أعلنت سابقا عن مصرع 7 أشخاص جراء الحادث.

ووقع انهيار المبنى، أمس الخميس، فى معرض بيع أحد شركات السيارات ،وكانت تجرى فى هذا المركز أعمال الترميم ،وتبلغ مساحة مكان الحادث نحو 1000 متر مربع، فيما تصل المساحة الإجمالية للمبنى 3 آلاف متر مربع. ووجد نحو 20 عاملا انفسهم تحت الأنقاض جراء الانهيار.