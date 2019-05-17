إنشاء فرقة فنون شعبية من ذوى الإعاقة بثقافة بنى سويف..اعرف التفاصيل

وأوضح عبدالوهاب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إقتراح تشكيل الفرقة يعود إلى كل من مسؤول التمكين الثقافى بالفرع ماجدة حلمى، وعضو فرقة الفنون الشعبية وائل عيد، اللذان أخذا على عاتقهما اختيار أعضاء الفرقة من بين طلاب مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، وتدريبهم وتجهيزهم وكان أول عرض للفرقة أثناء احتفالية " اليوم العالمى للتوحد" بقصر ثقافة بنى سويف، وبحضور المحافظ المستشار هانى عبدالجابر وسكرتير عام المحافظة اللواء عصام العلقامى.