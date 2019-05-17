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إنشاء فرقة فنون شعبية من ذوى الإعاقة بثقافة بنى سويف..اعرف التفاصيل

الجمعة، 17 مايو 2019 09:53 ص
إنشاء فرقة فنون شعبية من ذوى الإعاقة بثقافة بنى سويف..اعرف التفاصيل محمد عبدالوهاب مدير فرع ثقافة بنى سويف مع المحرر
بنى سويف - أيمن لطفى
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أكد محمد عبدالوهاب مدير فرع ثقافة بنى سويف، أنه تم إنشاء فرقة للفنون الشعبية من الأشخاص ذوى الإعاقة، بقصر ثقافة مدينة بنى سويف العاصمة، ومتابعا أن الفرقة شاركت فى فاعليات إحياء ليالى رمضان لأول مرة هذا العام. 

وأوضح عبدالوهاب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إقتراح تشكيل الفرقة يعود إلى كل من مسؤول التمكين الثقافى بالفرع  ماجدة حلمى، وعضو فرقة الفنون الشعبية وائل عيد،  اللذان أخذا على عاتقهما اختيار أعضاء الفرقة من بين طلاب مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، وتدريبهم وتجهيزهم  وكان أول عرض للفرقة أثناء احتفالية " اليوم العالمى للتوحد" بقصر ثقافة بنى سويف، وبحضور المحافظ المستشار هانى عبدالجابر وسكرتير عام المحافظة اللواء عصام العلقامى.
 
وتابع  "عبد الوهاب" : خاطبنا رئيس قطاع شمال الصعيد بهيئة قصور الثقافة  بتكوين الفرقة، ورغبتنا فى المو افقة على اعتمادها،   وأرسل مطلبنا  إلى رئيس الهيئة، وننتظر  وصول لجنة لتقييم الفرقة فى يوليه المقبل.
 
 
 
 

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