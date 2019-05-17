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الجمعة، 17 مايو 2019 08:56 م
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إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطى فى مواجهات مع الاحتلال شمال الضفة

الجمعة، 17 مايو 2019 08:04 م
إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطى فى مواجهات مع الاحتلال شمال الضفة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/
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أصيب 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط بينهم طفل أصيب بصدره، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتى انطلقت فى إطار فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة، اليوم الجمعة.

وقال منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين فى المسيرة، بعد نصب كمين واحتلالها أحد المنازل فى القرية فى محاولة لاعتقال الشبان، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 4 مواطنين، عولج اثنان منهما ميدانيا، ونقل الآخران للمستشفى.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رفعوا مجسمات لمفتاح العودة تأكيدا على حق شعبنا بالعودة، من جهة أخرى، قمعت قوات الاسرائيلى اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين (قرب رام الله) الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق واشتعال حرائق فى حقول الزيتون فى القرية.

وذكرت مصادر فلسطينية، ان جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق، واندلاع حرائق فى حقول الزيتون، لم يتمكن المواطنون من السيطرة عليها ما استدعى تدخل الدفاع المدنى الفلسطينى لإخمادها.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال أمطرت الجميع بمزيد من قنابل الغاز ما تسبب باندلاع النيران بكثافة والتهامها عددا من أشجار الزيتون.

وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة بمناسبة الذكرى الـ71 للنكبة، ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطينى ورايات النكبة السوداء.

 


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