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أمريكا تنهى اتفاق يسمح لبعض الصادرات التركية بالدخول أراضيها دون جمارك

الجمعة، 17 مايو 2019 02:48 ص
أمريكا تنهى اتفاق يسمح لبعض الصادرات التركية بالدخول أراضيها دون جمارك مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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ذكر البيت الأبيض، فى بيان مساء الخميس، أن الولايات المتحدة أنهت اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا، بموجب برنامج سمح لبعض الصادرات التركية بدخول الأراضى الأمريكية دون جمارك.

وقال البيت الأبيض، إن القرار يسرى اعتبارا من اليوم الجمعة 17 مايو، وكان الممثل التجارى الأمريكى، قد قال فى أوائل مارس إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة فى برنامج "نظام التفضيلات المعمم"، لأنها "متقدمة اقتصاديا بما يكفي".

وتركيا واحدة من 120 دولة تشارك فى نظام التفضيلات المعمم، وهو أقدم وأضخم برنامج أمريكى للمعاملة التجارية التفضيلية. ويستهدف البرنامج تشجيع التنمية الاقتصادية فى البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.

 

 


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