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أرقام جلوس الثانوية العامة .. اعرف رقم الجلوس واللجان باسمك

الجمعة، 17 مايو 2019 11:10 ص
أرقام جلوس الثانوية العامة .. اعرف رقم الجلوس واللجان باسمك طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أرقام جلوس الثانوية العامة ، أصبح بإمكان طلاب الثانوية العامة الآن الحصول على أرقامهم، حيث تم إعلانها رسميًا الكترونيًا، كما تم توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية يوم الأحد الماضى، والتى وزعتها على المدارس يوم الاثنين الماضى.

ويتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب دون أى مقابل مادى، وفى حالة فقدان الطالب لرقم الجلوس الخاص به يتم استخراج آخر بديل مقابل مبلغ 30 جنيهاً فقط.

جدير بالذكر أنه تم إعداد كشوف يقوم كل طالب بالتوقيع عليها أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التى سيؤدى الامتحان فيها.

وللاطلاع على رقم الجلوس اضغط هنا.

 

 

 

 

 


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