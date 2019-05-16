ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الطبية لعام 2020 بعد إجراء القرعة العلنية

حصل اليوم السابع على الأسماء النهائية التى وقع عليها الاختيار للمشاركة فى البعثة الطبية للحج عقب انتهاء القرعة العلنية اليوم بمقر المركز القومى للتدريب بالعباسية.

أخصائيو الحميات

ويتم اختيار 5 من ضمن 134 متقدم: د.أبو الفتوح فتحي عبداللطيف حميات قنا، ود.طارق فتحي حسين المعهد القومي للكبد، أحمد حسين عبدالسلام حميات مرسى مطروح، وإسلام عثمان محمد حميات دمنهور، أحمد محمود عبده حميات دمياط.

أخصائيو الباطنة، ومطلوب 5 من أصل 209 متقدمين:

أمال محمد الصادق مستشفى روض الفرج، فاطمة محمد السيد التحرير العام الجيزة، وضياء الدين محمد صالح مديرية دمياط، وياسر أمين عبدالحليم العياط المركزي الجيزة، عبدالعزيز عمر محمد مستشفى إدفو العام.

أخصائيو الصدر ويتم اختيار 4 من أصل 85 متقدما:

محمد مهلل حسن مستشفى صدر إدفو، ياسر محرز حسين صدر زفتى، رجب محمد عبدالسلام شكر بدر المركزي، ومفيدة أحمد رجاء محمد مديرية القليوبية.

أخصائيو الجراحة ويتم اختيار 4 من أصل 263 متقدما:

محمد عبدالفتاح السيد أبو الذهب دمياط العام، مؤمن إبراهيم محمد صفوت القنطرة شرق بالإسماعيلية، وحامد عبدالعزيز محمد كفر الدوار العام بالبحيرة، وعمر أحمد محمود محمد أورام سوهاج.

أخصائيو العظام ويتم اختيار 4 من أصل 123 :

ضياء السيد محمود عبده المنصورة العام، وطه حسين علي حسان مستشفى سنورس المركزي بالفيوم، وسعد حسين سعد الششتاوي مستشفى رشيد العام بالبحيرة، وطارق محمد عبدالمنعم محمد بني سويف أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

أخصائيو القلب ويتم اختير 5 من أصل 165 متقدم: هانم عبدالحميد الباجور العام، ومحمد سيد عبدالتعيم التأمين الصحي قنا، وأحمد محمود عبدالعظيم أطفال مصر، وهدى محمود عبدالرحمن أبو قير العام، وعادل عبدالحي علي مركز قلب المحلة.

أخصائيو الكلى ويتم اختيار 4 من أصل 25 متقدم: محمود جبالي مستشفى طمي المركزي بالفيوم، وأحمد فوزي محمود فرج مستشفى هليوبليس، وسامح محمد غريب شوارة مستشفى راس سدر المركزي، ومحمد فتحي السيد عبدالجواد كفر الدوار المركزي.

أخصائيو النساء ويتم اختيار 4 من أصل 282 متقدم: ابتسام فؤاد أحمد البنا إدارة أبو حمص، وهناء حمدي محمود عامر قطاع مكتب شئون الوزير، وغادة هلال حسين مديرية الفيوم، مؤمن أحمد عبده مطوبس المركزي

أطباء الأفواج مطلوب 75 من أصل 400 متقدم:

خالد مصطفى فوزي المحلة العام، وأحمد فتحي عبدالله الفيوم العام، وأحمد عبدالفتاح علي السويس العام، وأحمد ممدوح أحمد مستشفى الرياض كفر الشيخ، وأيمن السيد علي شربين المركزي، وعمرو محمد طارق عمر الفيوم العام، أحمد فرج محمد رضوان المحلة العام غربية، وحسن رزق مرسي كفر الدوار العام، ومحمود محمد جاد حميات المحلة، ومحمد فكري عبدالمحسن ملوي العام، ومصطفى مصطفى عبدالعاطي قويسنة منوفية، حسام محمد محمد مديرية الشرقية، ومحمد عطية محمد طلخا المركزي دقهلية، وأحمد محمد أحمد حميات دمنهور، رامي عبدالمنعم قطور المركزي بالغربية، مصطفى عمان الهلال سوهاج، وسامح وجيه قطور المركزي، أحمد محمد أبو الحارس البحيرة، وأحمد ياسين حميات بنها، وأحمد عبدالخالق مديرية الغربية، وحسام حسني الهادي السعدين المركزي، وعبدالجواد إسماعيل قويسنا، إسلام محمد عبدالقادر وادي النطرون المركزي، محمد حماية جرجا العام، ووائل السيد السيد الصحة النفسية بالخانكة، وأحمد دياب عبدالرحمن ديروط المركزي، ومحمد عبدالعظيم الإيمان العام أسيوط، وعبدالرحيم حسين قنا العام، وعمرو إبراهيم مديرية الدقهلية، وهاني يحية عبدالقادر بدر المركزي، ومحمد شحاتة بدر المركزي، وأحمد مرسي المنشاوي العام، أيمن السيد علي أبو كبير المركزي، وأحمد محمد محمود علي دراو المركزي أسوتن، أحمد مندوه عبدالله المنشاوي العام، عابد عبدالعظيم حميات دمنهور، أحد إبراهيم الشاعر المنيرة بالقاهرة، وشريف عبدالعزيز حميات طنطا، ومصطفى عبدالرحمن المنشاوي العام، محمد سامي السيد قطور المركزي بالغربية، وجمال إبراهيم محمد قطور المركزي، ومحمد سيد إسماعيل معهد القلب، وعبداللطيف خطاب، معهد دمنهور الطبي، ومصطفى محمد محمد معهد السمع والكلام، هيثم محي الدين رشوان سوهاج العام، محمود إبراهيم مستشفى كفر الزيات، ومحمد حسن حنفي مستشفى ديروط، محمد محمود مديرية الشرقية، وأحمد عليم محمد يونس بدر المركزي، محمد حماد محمد جادالكريم سوهاج العام، ومصطفى أحمد عبدالحميد إدارة منفلوط، وفهمي عطية مستشفى الأحرار التعليمي، وهاني راضي مديرية المنيا، ومحمد عبدالرحيم محمد مديرية سوهاج، وأيمن خلف طهطا العام، وماهر منير أحمد الهنيدي أجا المركزي، وأحمد حسن الإيمان العام أسيوط، وحمدي نجاح معهد القلب، وعمر عادل ملوي العام بالنيا، ومحمد عبدالقادر العرابي حميات المحلة، ومحمد أحمد السيد هيئة الإسعاف أسوان، وحسين جمال الدين هيئة الإسعاف، ومحمد نبيل محمد معهد السكر، وسعيد سعيد المنشاوي العام، وفيصل محمود وكيل الوزارة في كفر الشيخ، والحسن محمد عصمت بني سويف التخصصي، ومحمد عادل أحمد الإسعاف بالإسماعيلية، وخالد يوسف عبدالله الإسعاف بالأقصر، وأحمد محمد أمين الإبراهيمية المركزي بالشرقية، ومحمد حسن إسماعيل قطور المركزي، وإيهاب السيد عبدربه إدارة الرياض بكفر الشيخ، وخالد مصطفى فكري بني سويف التخصصي، ومحمد جمال متولي قطور المركزي، ومحمد معوض قاسم الدلنجات المركزي، ومحمد جمال صادق الغنايم المركزي.

أطباء الوقائي ومطلوب 20 من أصل 204 : محمد أحمد عبد الحي مديرية جنوب سيناء، وإبراهيم .. ومحمد محمد وجدي محمد، وعائشة محمد محمد مركز طبي الحدقة بالفيوم، ومنال محمد حسن مديرية الشرقية، وهمت محمد عبدالرحمن مكتب شئون الوزير، وإيناس عزت مديرية الغربية، وأحمد سعيد محمد رجب مديرية دمياط، وعلي محمد فخر الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، وعلي أسامة علي مديرية الشرقية، وحازم محمود سليم مباشر مديرية جنوب سيناء، وعادل عمر صبحي مديرية الشرقية، وحافظ إدارة البلينا، فاطمة فرج موسى مديرية البحر الأحمر، إدارة فقوس بالشرقية، وسماح السيد رشدي مديرية السويس، ومحمد هشام نبوي شعبان إدارة سرس الليان، وسحر علي إبراهيم إدارة المنصورة، وحسام محمد فهمي مديرية الشرقية، وشيرين محمد الهادي إدارة الإسماعيلية.