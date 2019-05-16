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الخميس، 16 مايو 2019 08:29 م
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موظف يستعين بوالدته فى قتل والده بسبب خلافات أسرية بحلوان

الخميس، 16 مايو 2019 08:28 م
موظف يستعين بوالدته فى قتل والده بسبب خلافات أسرية بحلوان جثة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شهدت منطقة حلوان واقعة مأساوية، بعدما قتل موظف والده بمساعدة والدته بسبب خلافات أسرية، ونقلت الجثة للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من النجدة بوصول عامل جثة هامدة إلى أحد المستشفيات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء التحريات حول الواقعة.

 

وتبين من خلال التحريات نشوب مشاجرة بين المتوفى وزوجته ونجله، بسبب خلافات مالية وأسرية قام على أثرها المتهمان بالتعدى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 


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