video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مرصد دولى: 28 مليون شخص نزحوا نتيجة الكوارث والنزاعات فى 2018

الخميس، 16 مايو 2019 03:46 م
مرصد دولى: 28 مليون شخص نزحوا نتيجة الكوارث والنزاعات فى 2018 فيضانات ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مركز رصد النزوح الداخلى، ومقره فى جنيف بسويسرا، نزوح 28 مليون شخص جديد خلال عام 2018، منهم 17.2 مليون نزحوا نتيجة الكوارث الطبيعية، و10.8 مليون نتيجة أعمال العنف والنزاعات.

وقال زيستين جادى مسؤول مركز رصد النزوح الداخلى - خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الخميس، بجنيف على هامش أعمال المنتدى العالمى السادس للحد من مخاطر الكوارث - إنه تم تسجيل 265 مليون نازح منذ 2008 نتيجة الكوارث والنزاعات، بمتوسط 24 مليون نازح سنوياً .

وأشار إلى أن الصين والفلبين جاءتا على الرأس الدول التى سجلت عددا من النازحين خلال العام الماضى ب3.8 مليون نازح لكل منهما.

وأوضح أن السبب الرئيسى للنزوح هو لعوامل تتعلق بالظروف المناخية التى أدت العام الماضى إلى نزوح 16.1 مليون شخص منهم 9.3مليون نتيجة الأعاصير و5.4 مليون نتيجة الفيضانات و٧٦٤ ألفا نتيجة الجفاف.

وحول الوضع فى منطقة الشرق الأوسط، قال جادى إن النزوح فى منطقة الشرق الأوسط ناتج فى الأغلب عن النزاعات أكثر من الكوارث، ورغم ذلك فقد شهدت اليمن نزوحاً أيضا نتيجة العواصف والأعاصير خلال العامين الماضيين وسجلت العام الماضى ٢٥٢ ألف نازح، بينما سجلت جنوب السودان 321 ألف نازح.

وشدد على أهمية توفير البيانات المتعلقة بأعداد النازحين ومناطق ومدد وأسباب نزوحهم، وتحليل هذه البيانات للوقوف على مدى فاعلية الإجراءات المتخذة للتعامل مع الكوارث الطبيعية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 47 شخصا وتضرر 1.7 مليون بسبب الكوارث الطبيعية بالصين خلال أبريل الماضى

صور وفيديو ..الكوارث الطبيعية كابوس يهدد البشرية.. انهيار أرضى يبتلع 64 منزلا فى بوليفيا وإجلاء 88 أسرة.. 3 أشخاص فى عداد المفقودين.. وأفغانستان تفقد الآلاف سنويا فى انهيارات مماثلة

مصرع 87 شخصا بسبب الكوارث الطبيعية بالصين خلال الربع الأول من 2019

درجات الحرارة المرتفعة تهدد نهرا فى أستراليا بكارثة طبيعية .. اعرفها

الكوارث الطبيعيه

النزاعات

اعمال العنف

الفيضانات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة