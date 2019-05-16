محافظ كفر الشيخ يطلق حملة توعية بحسن استغلال شبكات الصرف الصحى

ناشد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، المواطنين بحسن استغلال شبكات الصرف الصحي بعدم إلقاء المخلفات الصلبة ببيارات الصرف الصحي لتجنب حدوث أى أعطال بالشبكات وضمان تشغيل خدمة الصرف الصحي للمواطنين بشكل جيد، وترشيد استهلاك المياه.

وقال المحافظ تحدث انسدادات متكررة بمجاري الصرف الصحي منها انسداد بحي دحروج بشارع محمود عثمان بدسوق، وحدث انسداد بالخط الرئيسي لمجاري المنطقة وبعد الاستعانة بغطاس والمعدات الخاصة تم اكتشاف وجود طوب وكتل خرسانية ملقاه في مجاري الصرف الصحي الرئيسي بالإضافة الي كم كبير من المواد المترسبة والتي لا تناسب طبيعة المجاري والهدف التي أنشئت من أجله.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه كلفى السكرتير العام المساعد، بالتعميم علي رؤساء المراكز والمدن بعمل اللازم فوراً، والتشديد علي توقيع غرامات ومحاضر لكل من يخالف في هذا الشأن.