مبعوث أمريكا لكوريا الشمالية يصل موسكو غدا لبحث ملف شبه الجزيرة الكورية

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يصل المبعوث الأمريكى الخاص بكوريا الشمالية مارك لامبرت، إلى موسكو، غدًا الجمعة، لبحث آفاق تسوية الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، عن مصدر بالخارجية الروسية، أن المبعوث الأمريكى الخاص بكوريا الشمالية سيبحث مع المسئولين بالخارجية الروسية الوضع الراهن حول شبه الجزيرة الكورية، وآفاق التسوية فى هذه المنطقة.

وكان مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف قد أكد، أمس الأربعاء، أن الرئيس الروسى بحث خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى سوتشى مؤخرا قضية كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الجانب الروسى أكد اهتمامه بالتعامل مع جميع الأطراف فى هذه الأزمة، ولفت أوشاكووف إلى أن روسيا تنطلق من أن كوريا الشمالية لا ترضخ للضغوط وتحتاج إلى ضمانات دولية.

يُذكر أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، كان قد زار روسيا فى الفترة 24 - 26 أبريل الماضى، حيث بحث مع الرئيس بوتين العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية والوضع فى شبه الجزيرة الكورية.