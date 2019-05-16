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فيديو.. سقوط صفقة حشيش عيد الفطر قبل ترويجها على الشباب

الخميس، 16 مايو 2019 06:29 م
فيديو.. سقوط صفقة حشيش عيد الفطر قبل ترويجها على الشباب المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مكافحة المخدرات، في ضبط مجموعة من أباطرة الكيف بحوزتهم 40 طربة من الحشيش قبل ترويجها على عملائهم.

"النجم" هكذا أطلق التجار على صفقة الحشيش، بعد رسم نجوم على المواد المخدرة التي أخفوها في سيارة لوزيعها على الشابا قبل عيد الفطر.

وعلى جانب آخر، نجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم في ضبط 252 قضية مخدرات بحوزة 267 متهم ضُبط خلالها 23 كيلو بانجو و23 كيلو حشيش و2 كليو هيروين و665 جرام أفيون، و15 جرام كوكايين و515 جرام من الاستروكس و95 جرام من الفودو و15475 قرص مخدر.

 

 

 


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ضبط تجار مخدرات

السحر والجمال

صفقة النجم للمخدرات

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