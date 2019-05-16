ضبط 5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربيه

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن العقيد محمد نصحى وكيل مباحث التموين بالغربية من ضبط " ه ع " 43 سنة متعهد حصة دقيق بمطحن خاص قبل توزيعه الحصة الخاصة بالمطحن بقرية شونى مركز طنطا بمحافظة الغربية وبحوزته 5 أطنان دقيق مدعم ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابه.