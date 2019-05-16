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ضبط 5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربيه

الخميس، 16 مايو 2019 01:58 م
ضبط 5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربيه دقيق - أرشيفية
الغربيه محمد طارق
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تمكنت ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، من ضبط 5 أطنان دقيق مدعم بحوزت متعهد حصة دقيق بأحد المطاحن بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربيه .
 
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن العقيد محمد نصحى وكيل مباحث التموين بالغربية من ضبط " ه ع " 43 سنة متعهد حصة دقيق بمطحن خاص قبل توزيعه الحصة الخاصة بالمطحن بقرية شونى مركز طنطا بمحافظة الغربية وبحوزته 5 أطنان دقيق مدعم ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابه.
 
 
 
 

 


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