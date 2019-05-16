video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. 50 أسرة بالظهير الصحراوى بمركز ساقلتة يطالبون بتوصيل الكهرباء لرى أراضيهم

الخميس، 16 مايو 2019 09:44 م
صور.. 50 أسرة بالظهير الصحراوى بمركز ساقلتة يطالبون بتوصيل الكهرباء لرى أراضيهم
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

مشكلة حقيقية تعانى منها 50 أسرة بالظهير الصحراوى بمركز ساقلتة، حيث تمتلك كل أسرة منها 3 فدادين بعد تسليمها لهم منذ سنوات، وهى لغير القادرين، حيث لا يوجد بالمكان كهرباء ترفع المياه لرى الأراضى ولا مياه، مما دفع الأهالى إلى رى الأراضى على حسابهم الخاص كل فترة قليلة بمبالغ مالية لا يستطيعون دفعها كل مرة، مما أثار استياءهم مطالبين المسئولين بحل مشكلتهم بتوصيل الكهرباء أو حفر الآبار لهم، فهم يزرعون الأراضى الخاصة بهم للتعايش منها.
 

أهالى المنطقة تملكوا هذه الاراضى منذ 8 سنوات من الدولة لزراعتها وهى لغير القادرين إلا أنهم أصبحوا يواجهون متشكلة كبيرة بسبب رى هذه الأراضى، حيث قام أصحابها بتمهيد أراضيهم وزراعتها ولكنهم يعانون هذه المشكلة والتى جعلت العديد منهم يتوقف عن زراعة الأرض الخاصة به لعدم وجود الإمكانيات الخاصة لريها.
 

انتقل "اليوم السابع" إلى الظهير الصحراوى بمركز ساقلتة، والتقى عددا من الأهالى والمزارعين ليروا مشكلتهم، حيث قال بهاء السيد وعبد الصبور محمد ومحمود عبد النبى وسامح خليفة وفتحى زهرى، أنهم يعانون من مشكلة رى أراضيهم، مما اضطرهم إلى الاستعانة إلى ريها من البلاد المجاورة بمبلغ مالى 500 جنيه، ويصل إلى ألف جنيه شهريا، حيث لا يوجد بالمنطقة كهرباء يقومون من خلالها برفع المياه فيضطرون إلى الاستعانة بغطاس بسعر خاص للساعة الواحدة، وهم لا يستطيعون دفع هذه المبالغ على مدار الشهر لرى هذه الأراضى.
 

وأضاف الأهالى، أنهم حاولوا التقدم بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين بحفر آبار لتكون بديلة لتوصيل الكهرباء لرى هذه الأراضى ولكن دون جدوى، فهى تتكلف مبالغ مالية كبيرة، مما أدى إلى قيام العديد من أصحاب الأراضى بالتوقف عن الزراعة بسبب التكاليف المادية المرتفعة فهم يحتاجون ألف جنيه شهريا أو أكثر لرى هذه الأراضى، وهى بالنسبة إليهم أكل عيشهم الوحيد، مطالبين المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بتوصيل الكهرباء لهذه المنطقة أو حفر 3 آبار لرى الأراضى المخصصة لهم من قبل الدولة، فهم يخسرون من عملية بيع الزرع شهريا بسبب هذه التكاليف.
 

ومن جانبه قال عبد المنعم عبد القوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، أنه سيتم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية للانتقال إلى الظهير الصحراوى ومعاينة الأرض الزراعية على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص توصيل الكهرباء من عدمه ومعرفة ما إذا كان هناك أسلاك كهربائية قريبة من المنطقة من عدمه، وكتابة تقرير بذلك، واتخاذ القرار المناسب.

 

50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(1)
50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(1)

 

50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(2)
50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(2)

 

50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(3)
50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(3)

 

50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(4)
50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(4)

 

50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(5)
50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(5)

 

50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(6)
50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(6)

 

50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(7)
50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(7)

 

50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(8)
50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(8)

 

50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(9)
50-أسرة-بالظهير-الصحراوى-بمركز-ساقلتة-يطالبون-بتوصيل-الكهرباء-لرى-أراضيهم-(9)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. أهالى نجع الشيخ أحمد إسماعيل بسوهاج يستغيثون لعدم رى أراضيهم

الرى: حملات لتوعية الفلاحين بترشيد المياه وتحذر من رى الأراضى وقت الظهيرة

وزير الرى لـ"اليوم السابع": استمرار حالة الطوارئ خلال موسم الزراعات الصيفية.. مراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية للالتزام بالمساحات المقررة.. وتوقعات بزيادة إقبال المزارعين على رى أراضيهم الأسبوع المقبل

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

ساقلتة

الظهير الصحراوى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة