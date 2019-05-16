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صور ..اضبط مخالفة.. ارض فضاء بجوار مكتب بريد الكرنك بقنا تتحول لمقلب قمامة

الخميس، 16 مايو 2019 02:06 م
صور ..اضبط مخالفة.. ارض فضاء بجوار مكتب بريد الكرنك بقنا تتحول لمقلب قمامة
قنا- وائل محمد
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شهدت منطقة مكتب بريد قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا أنتشار اكوام  القمامة فى الشارع الرئيسى نتيجة عدم رفعها وتحول قطعة ارض فناء إلى مقلب قمامة الأمر الذى تسبب فى قيام بعض المواطنين بإلقاء القمامة فى الشارع، مما ترتب عليه انتشار الحيوانات الضالة.
 
ورصدت " اليوم السابع" تجمع  أكوام القمامة على أمام قطعة الأرض المجاورة لمكتب بريد قرية الكرنك شمال المحافظة ولجأ الأهالى إلى أستخدامها مقلب  لإلقاء القمامة فيها وصولاً للطريق العام، وأدى إلى أنتشار الروائح الكريهة والناموس والذباب والكلاب الضالة.

وطالب الأهالى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بالتدخل لشن حملات نظافة مستمرة بالمنطقة لرفع تراكمات القمامة أولا بأول، ومتابعة دورية للسيارات النظافة المكلفة برفع القمامة واعادة تجمبل قطعة الأرض بزرع الأشجار.
 
قطعة ارض فضاء مجاورة لمكتب بريد قرية الكرنك بقنا تتحول لمقلب قمامة (1)
 

 

قطعة ارض فضاء مجاورة لمكتب بريد قرية الكرنك بقنا تتحول لمقلب قمامة (2)
 

 

قطعة ارض فضاء مجاورة لمكتب بريد قرية الكرنك بقنا تتحول لمقلب قمامة (3)
 

 

قطعة ارض فضاء مجاورة لمكتب بريد قرية الكرنك بقنا تتحول لمقلب قمامة (4)
 

 


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محافظة قنا

قرية الكرنك

الكرنك

محافظ قنا

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