صور ..اضبط مخالفة.. ارض فضاء بجوار مكتب بريد الكرنك بقنا تتحول لمقلب قمامة

ورصدت " اليوم السابع" تجمع أكوام القمامة على أمام قطعة الأرض المجاورة لمكتب بريد قرية الكرنك شمال المحافظة ولجأ الأهالى إلى أستخدامها مقلب لإلقاء القمامة فيها وصولاً للطريق العام، وأدى إلى أنتشار الروائح الكريهة والناموس والذباب والكلاب الضالة.



وطالب الأهالى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بالتدخل لشن حملات نظافة مستمرة بالمنطقة لرفع تراكمات القمامة أولا بأول، ومتابعة دورية للسيارات النظافة المكلفة برفع القمامة واعادة تجمبل قطعة الأرض بزرع الأشجار.