صور.. استكمال تنفيذ مشروع القرى الريفية النموذجية بالخارجة بـ135 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة بالأمر المباشر بمقر المديرية لعملية إنشاء 90 منزلا ريفيا بقرية طليب شمال الخارجة، حيث تم الانتهاء من فض المظاريف واستكمال إجراءات الترسية وذلك ضمن مشروع إقامة 3 قرى جديدة شمال مركز الخارجة بتكلفة إجمالية 135 مليون جنيه بواقع 45 مليون جنيه لكل قرية .

وقال المهندس أحمد حسين يوسف وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، إن هذه المشروعات ضمن مشروع " بيتك مصنعك غيطك" وهو أحد المشروعات القومية المهمة التى تنفذها الدولة بهدف لدعم الجذب السكانى الى محافظة الوادى الجديد تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط لدعم التوسع العمرانى للمحافظة.

وأضاف "حسين"، أن المشروع يستهدف إقامة قرى جديدة تتكون كل قرية من 100 منزل ريفى مساحة المنزل الواحد 100-110 أمتار مربعة، ويحتوى المنزل على ساحة مخصصة لتربية ثروة حيوانية لربة المنزل ووحدة "بيوجاز" لتوليد الطاقة، ويتسلم كل منتفع مساحة أرض من 3-5 أفدنة مستصلحة بالكامل.



مشروع القرى الريفية النموذجية بالخارجة



مشروع القرى الريفية النموذجية بالخارجة



مشروع القرى الريفية النموذجية بالخارجة



مشروع القرى الريفية النموذجية بالخارجة



مشروع القرى الريفية النموذجية بالخارجة



مشروع القرى الريفية النموذجية بالخارجة