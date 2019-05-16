صور.. أبو الهول يقف حارسا على آثار العالم فى المدينة المصغرة بدبى

يقف تمثال أبو الهول على مدخل "المدينة المصغرة" بجوار الأهرامات فى دولة الإمارات العربية المتحدة، حارسًا أمينًا على مجسمات أشهر الأماكن الأثرية من مختلف أنحاء العالم، والتى تضم مجسم برج خليفة، أطول مبنى مصنوع من مكعبات الليجو فى العالم على أرض المدينة المصغرة.

تحتوى المدينة المصغرة على أكثر من 20 مليون قطعة من مكعبات "الليجو"، مع مجموعة كبيرة من المجسمات المعروفة والتى تحاكى منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأهم عالمياً فى هذه المنطقة الداخلية التفاعلية، وتشتهر حديقة "دبى ليجولاند" بالآفاق المميزة والمعالم الرئيسية لمدينة دبى و هذا الذى يميزها عن سائر دول الشرق الأوسط.



وتشمل "المدينة المصغرة بدبى" عالمًا لا حدود له من ألعاب الليجو المصممة للعائلات والأطفال بأعمار تتراوح ما بين 2 حتى 12 سنة، مع أكثر من 40 لعبة ووجهة وعروض ترفيهية و15 ألف مجسم ليجو متميز مصمم باستخدام 60 مليون قطعة من مكعبات الليجو، وست مناطق خاصة تتميز بالتصاميم الفريدة والتى ستمكن كافة الأطفال وأفراد العائلة من الاستمتاع بالعروض الترفيهية والتعليمية فى مكان واحد.



وتعزيزاً لروح التكافل فى شهر رمضان يتم التبرع بـ10% من ثمن كل تذكرة مباعة إلى مبادرة "تبون تقرون؟" وهى مبادرة خيرية برعاية الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، تهدف إلى توفير بيئة دافئة ومحفزة على الشفاء من خلال تقديم أنشطة للقراءة للأطفال بالمستشفيات.





أبو الهول يقف حارسا على آثار العالم فى المدينة المصغرة بدبى