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الخميس، 16 مايو 2019 04:21 م
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شاهد.. جمال الطبيعة على ضفاف نهر النيل فى أسوان

الخميس، 16 مايو 2019 04:00 م
شاهد.. جمال الطبيعة على ضفاف نهر النيل فى أسوان البيوت النوبية
أسوان – عبد الله صلاح
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تتفرد محافظة أسوان، عن غيرها من محافظات مصر المطلة على نهر النيل، بجمال وسحر الطبيعة الخلابة على ضفاف النهر، وهى طبيعة أوجدها الله سبحانه وتعالى فى هذا المكان ليصبح مؤخراً واحداً من أفضل المواقع السياحية البيئية على مستوى العالم.

 

ويفضل السائحون الزائرون لمحافظة أسوان، الجولة السياحية عبر مركب نيلى أو باخرة سياحية للتنقل بين مدينتى الأقصر وأسوان، أو حتى التجول بين الجزر النيلية شمال خزان أسوان، والمرور على البيوت النوبية والمحميات الطبيعية مثل "سالوجا وغزال"، والفنادق التراثية الشهيرة مثل "الأولد كتراكت" والذى كان يوماً من الأيام قصراً من قصور الملك فاروق، بجانب جبل أبو الهوا وقبته الشهيرة، ومقبرة الأغخان وقصتها المعروفة، وعدد أيضاً من مشاهد الجزر مثل جزيرة "بربر" وغير ذلك من المواقع السياحية التى يستمتع السائح بمشاهدتها فى نيل أسوان.

أفواج سياحية_1
أفواج سياحية

 

البيوت النوبية
البيوت النوبية

 

قصر الملك فاروق سابقا
قصر الملك فاروق سابقا

 

مراكب النوبة
مراكب النوبة

 

مراكبى أسوانى
مراكبى أسوانى

 

نهر النيل بأسوان
نهر النيل بأسوان

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